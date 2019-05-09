إصابة 30 شخصا باختناق فى انفجار تنك كلور بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية

كتبت شيماء حمدى- الإسكندرية أسماء على بدر

أصيب 30 شخصا بحالة اختناق بانفجار تنك كلور، محمل على سيارة نقل بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، اخطارا بالواقعة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، وتم إسعاف 15 حالة مصابين بإختناق فى مكان الحادث، فيما تم نقل 13 حالة مصابين باختناق إلى مستشفى شرق المدينة، وحالتين تم نقلهم إلى المستشفى، ليصبح العدد الإجمالى 30 حالة اختناق، وجارى عمل اللازم معهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة. إلا أنه حتى الآن لم يصدر بيان رسمى من وزارة الصحة حول عدد المصابين.