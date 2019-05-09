إشارة مرور.. تعرف على أنواع العلامات المرورية على الطرق للحد من الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

توجد العديد من العلامات المرورية يمكن للسائق أثناء قيادة سيارته فى مختلف الطرق والشوارع ملاحظتها لمنع وقوع الحوادث المرورية ومنها المثبتة على أعمدة مرتفعة فى أطراف الشوارع والتقاطعات، ولعل أبرزها:

-العلامات التحذيرية

هى العلامة التى توضع فى مكان محدد من أجل تنبيه السائق وتحذيره بأنه سيواجه خطرا من نوع محدد فى الطريق التى يسلكها، وعادة ما تثبت على جانب الطريق قبل مسافة مناسبة من مكان وجود الخطر، وتتخذ جميع العلامات شكل واحد وهو مثلث متساوى الأضلاع مخطط باللون الأحمر من جميع أضلاعه، وقاعدته نحو الأسفل أما رأسه فيتجه إلى فوق، وتكون المساحة الموجودة بداخل المثلث باللون الأبيض أما الرسم التحذيرى فيكون باللون الأسود، ويختلف الرسم التحذيرى باختلاف نوع الخطر الذى يواجه السائق، كما يمكن أن تشتمل العلامة التحذيريّة على مقدار المسافة التى تفصل السائق عن مكان وجود الخطر، ومنها العلامات التحذيريّة بوجود انعطاف حاد أو سكة حديدية أو طريق زلق.

-العلامات المانعة

وهى العلامات المرورية التى توضع على جانب الطريق لتخبر السائق عن ضرورة امتناعه من القيام بأمر من الأمور، وذلك بحسب ما تدل عليه العلامة التحذيرية، وغالبا ما تهدف العلامات المانعة إلى تنظيم حركة السيارات والمرور، أما شكلها فيأتى دائريا مخططا باللون الأحمر من الخارج، أما من الداخل فتكون أرضيتها باللون الأبيض والرسم بداخلها باللون الأسود، وتأتى معظم العلامات المانعة مع خط أحمر عريض يقسم الدائرة إلى نصفين متساويين بشكل مائل، ومنها العلامات التى تمنع مرور الشاحنات والوقوف للانتظار، وغيرها من العلامات التى تحدد السرعة الواجب السير بها وعدم الزيادة عنها في طريق ما.

-العلامات الإرشادية

توضع العلامات الإرشادية على أطراف الطريق بهدف تزويد السائقين والمشاة بمعلومات ضرورية تسهل وتيسر من انتقالهم بين الطرقات، كما توضح لأماكن وجود بعض المرافق والخدمات العامة الضرورية، أو الإرشادات اللازمة للوصول إلى منطقة معينة، وتتخذ هذه العلامات شكل مستطيل طولى مغطى بالكامل باللون الأزرق، أما الرسم الإرشادى بداخله فهو باللون الأبيض، كما هو الحال فى الشوارع السريعة، أما فى الشوارع الخارجية فتكون باللون الأخضر والرسم الإرشادى باللون الأبيض، كما تكون باللون البيج أو الأصفر والرسم الإرشادى باللون الأسود فى الشوارع الداخلية.