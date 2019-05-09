video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 10:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إشارة مرور.. تعرف على أنواع العلامات المرورية على الطرق للحد من الحوادث

الخميس، 09 مايو 2019 09:17 ص
إشارة مرور.. تعرف على أنواع العلامات المرورية على الطرق للحد من الحوادث علامات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
توجد العديد من العلامات المرورية يمكن للسائق أثناء قيادة سيارته فى مختلف الطرق والشوارع ملاحظتها لمنع وقوع الحوادث المرورية ومنها المثبتة على أعمدة مرتفعة فى أطراف الشوارع والتقاطعات، ولعل أبرزها:
 

-العلامات التحذيرية

هى العلامة التى توضع فى مكان محدد من أجل تنبيه السائق وتحذيره بأنه سيواجه خطرا من نوع محدد فى الطريق التى يسلكها، وعادة ما تثبت على جانب الطريق قبل مسافة مناسبة من مكان وجود الخطر، وتتخذ جميع العلامات شكل واحد وهو مثلث متساوى الأضلاع مخطط باللون الأحمر من جميع أضلاعه، وقاعدته نحو الأسفل أما رأسه فيتجه إلى فوق، وتكون المساحة الموجودة بداخل المثلث باللون الأبيض أما الرسم التحذيرى فيكون باللون الأسود، ويختلف الرسم التحذيرى باختلاف نوع الخطر الذى يواجه السائق، كما يمكن أن تشتمل العلامة التحذيريّة على مقدار المسافة التى تفصل السائق عن مكان وجود الخطر، ومنها العلامات التحذيريّة بوجود انعطاف حاد أو سكة حديدية أو طريق زلق. 
 
 

-العلامات المانعة 

وهى العلامات المرورية التى توضع على جانب الطريق لتخبر السائق عن ضرورة امتناعه من القيام بأمر من الأمور، وذلك بحسب ما تدل عليه العلامة التحذيرية، وغالبا ما تهدف العلامات المانعة إلى تنظيم حركة السيارات والمرور، أما شكلها فيأتى دائريا مخططا باللون الأحمر من الخارج، أما من الداخل فتكون أرضيتها باللون الأبيض والرسم بداخلها باللون الأسود، وتأتى معظم العلامات المانعة مع خط أحمر عريض يقسم الدائرة إلى نصفين متساويين بشكل مائل، ومنها العلامات التى تمنع مرور الشاحنات والوقوف للانتظار، وغيرها من العلامات التى تحدد السرعة الواجب السير بها وعدم الزيادة عنها في طريق ما. 
 
 

-العلامات الإرشادية

 توضع العلامات الإرشادية على أطراف الطريق بهدف تزويد السائقين والمشاة بمعلومات ضرورية تسهل وتيسر من انتقالهم بين الطرقات، كما توضح لأماكن وجود بعض المرافق والخدمات العامة الضرورية، أو الإرشادات اللازمة للوصول إلى منطقة معينة، وتتخذ هذه العلامات شكل مستطيل طولى مغطى بالكامل باللون الأزرق، أما الرسم الإرشادى بداخله فهو باللون الأبيض، كما هو الحال فى الشوارع السريعة، أما فى الشوارع الخارجية فتكون باللون الأخضر والرسم الإرشادى باللون الأبيض، كما تكون باللون البيج أو الأصفر والرسم الإرشادى باللون الأسود فى الشوارع الداخلية.
 
 
العلامات المرورية
العلامات المرورية
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين الرحلات

المرور تهيب بالسائقين اﻹلتزام بالتحويلات المرورية بشارع جامعة الدول

مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بالبدرشين

الاخبار

اخبار اليوم

اخبار

اخر الاخبار

اخبار عاجلة

الأخبار

الاخبار العاجلة

اخبار عاجله

علامات ارشادية

اخبار المرور

الشوارع الخارجية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة