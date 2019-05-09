أسعار الذهب اليوم الخميس 9-5-2019 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الخميس 9 مايو 2019 بقيمة جنيهين فى أسواق الصاغة، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 613 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عالميا مع بداية تعاملات اليوم من 1289 دولار إلى 1283 دولار، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى بشكل طفيف.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 سجل اليوم 613 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 525 جنيه للجرام

عيار 24 سجل اليوم 701 جنيه للجرم

الجنيه الذهب 4904 جنيها

أوقية الذهب 1283 دولارا

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.