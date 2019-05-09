أستراليا تطرح 46 مليون ورقة نقدية بخطأ مطبعى

عند طرحها لأول مرة تم وصفها على أنها أوراق مالية مبتكرة من الجيل التالى مع مواصفات أمان إضافى تمنع التزوير، غير أن العملة الأسترالية الجديدة فئة 50 دولارا والتى تم إصدار 46 مليون ورقة نقدية منها، تحوى خطأ مطبعى.

وبحسب شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، الخميس، فأن مراقبا اكتشف خطأ مطبعى فى العملة، التى يجرى تداولها منذ أكتوبر الماضى، وقد احتوت على تدابير ضد التزوير بما فى ذلك البجعة التى يبدو أنها تطير و50 مجسم يظهر انعكاسات عند تحريك الورقة.

الخطأ، الذى يصعب ملاحظته بالعين المجردة، يتعلق بكلمة Responsibility المطبوعة على الورقة (وتعنى مسئولية)، حيث تم إغفال حرف الـ"i" السابق للـ"T"، لتظهر مكتوبة هكذا Responsibilty. ويجرى تداول حوالى 46 مليون من الأوراق النقدية الجديدة، وفقا للبنك المركزى "البنك الاحتياطى الأسترالى"، بقيمة إجمالية حوالى 2.3 مليار دولار أسترالى، أى ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكى.

ونشرت محطة إذاعة Triple M الأسترالية، الخميس، صورة عن قرب للورقة النقدية على حسابها على انستجرام، تظهر الخطأ، الذى سيكون من الصعب تحديده بالعين المجردة، إذ أنه مكتوب بتقنية microprint بجانب صورة إديث كوان، أول عضوة فى البرلمان الأسترالى. وجاءت الكلمة ضمن مقتطفات صغيرة من خطابها الأول أمام برلمان ولاية أستراليا الغربية.

وقال بنك الاحتياطى الأسترالى، إنه أصبح على بينة من المشكلة فى ديسمبر الماضى، وسيتم تصحيح الإملاء للنص المطبوع للأوراق التالية.

وقالت متحدثة باسم البنك "هذه الأوراق النقدية قانونية ويمكن الاستمرار فى استخدامها كالمعتاد. لا يؤثر ذلك على صلاحيتها ووظائفها بأى شكل من الأشكال. وأضافت "لقد استعرضنا عملياتنا لعدم احتمال حدوث مثل هذا الخطأ فى المستقبل".