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الخميس، 09 مايو 2019 09:39 م
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أحلى ليالى رمضان.. افتتاح مبهر لخيمة "قمر الدين" بحضور نجوم المجتمع

الخميس، 09 مايو 2019 08:34 م
أحلى ليالى رمضان.. افتتاح مبهر لخيمة "قمر الدين" بحضور نجوم المجتمع افتتاح خيمة "قمر الدين"
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فى ليلة من أحلى ليالى رمضان وفى حضور عدد كبير من نجوم المجتمع، تم افتتاح خيمة "قمر الدين"، فى أجمل الأماكن علي ضفاف نهر النيل وسط أجواء احتفالية مبهرة، بالموسيقى الشرقية والصوفية، وفى أفضل مشاهد لنيل القاهرة والسماء.

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حضر افتتاح خيمة قمر الدين عددا من نجوم المجتمع والشخصيات العامة، من بينهم المستشار طاهر الخولى، والدكتور أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب، الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس التحرير جريدة اليوم السابع وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن، وعمرو منسى رئيس مجلس ادارة شركة i Events ومؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ورامى محسن رئيس راديو وتليفزيون نجوم اف ام، والاعلامي خالد عليش، والإعلامى أحمد سالم، والإعلاميات جاسمين طه زكي، شيرين حمدى، يارا الجندى، فرح على، سالى عبد السلام، بالاضافة إلي نخبة من نجوم المجتمع من ضمنهم رجل الاعمال حافظ بشير وحرمه، ورجل الاعمال فرج أباظه، ورجل الاعمال محمد الرشيدي، رجل الأعمال حافظ بشير وحرمه و أحمد طاهر ياسين وحرمه وأيمن عصام رئيس الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، ورجل الأعمال باسل سماقيه رئيس مجلس ادارة شركات قطونيل وغيرهم الكثيرون.

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وشهدت أجواء الافتتاح الكثير من الفقرات الفنية، التى عكست روح القاهرة الساحرة وليالى رمضان، وكانت الفقرة الرئيسية للافتتاح لفرقة المولوية بقيادة الدكتور عامر التونى، كما استمتع الحاضرون بأجواء احتفالية وبأفضل الخدمات الترفيهية بالخيمة.

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وحظت خيمة "قمر الدين" علي اهتمام واسع من العديد من الرعاه ومنهم الراعي الرسمي فودافون مصر، مجموعة العتال القابضة، مشروع باركلين، بالاضافة إلي شركة كريم مصر، رينو، بيزنكس، وفيكتوري لينك.

 

الجدير بالذكر ان جدول حفلات خيمة "قمر الدين" يحتوي علي الكثير من المفاجئات واولهم يوم الجمعة القادمة سيستمتع الحاضريين بالاجواء الساحرة علي اصوات فرقة Egyptian Project" وموسيقاهم الصوفية.

 

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خيام رمضان

خيمة قمر الدين

ليالى رمضان

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