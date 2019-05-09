أبرز ما حدث فى 4 رمضان.. عقد أول لواء فى الإسلام لحمزة بن عبد المطلب

كتب لؤى على

شهر رمضان شهر الخير والبركات ونتاول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيامه.

1.عقد أول لواء فى الإسلام

فى 1 هـ عام 623 ميلادية، عقد رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) أوّلَ لواء لحمزة بن عبد المطلب {سيَّدِ الشهداء} على رأس ثلاثين رجلاً من المهاجرين، لاعتراض عيرًا لقريش التى كانت بقيادة أبى جهل على رأس ثلاثمائة رجل، إلا أنه لم يقع بينهما قتال ولا مواجهة.

2.انتصار الظاهر بيبرس على الفرنجة فى انطاكية

فى 660 هـ انتصر الظاهر بيبرس على الفرنجة فى أنطاكية، وتمكن من فرض سيطرته على الدولة المملوكية فى مصر بعد مقتل قطز، ثم زحف بجيش كبير نحو إمارة أنطاكية الواقعة تحت سيطرة الصليبيين مدة خمسة وسبعين عامًا، ففرض عليها الحصار إلى أن استسلم الصليبيون فى داخلها فى مثل هذا اليوم.

3. اجتماع أهل قرطبة لاختيار خليفة

فى عام 414 هـ عام 1023ميلادية، اجتمع أهل قرطبة ليختاروا خليفة عليهم، بعد أن تخلصوا من حكم وتسلّط البربر وزعيمهم القاسم بن حمّود، بعد أن ظلّت قرطبة بدون حاكم لمدة ثلاثة أسابيع، واختاروا عبد الرحمن بن هشام الأموى خليفة عليهم.