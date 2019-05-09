video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أبرز ما حدث فى 4 رمضان.. عقد أول لواء فى الإسلام لحمزة بن عبد المطلب

الخميس، 09 مايو 2019 12:39 م
أبرز ما حدث فى 4 رمضان.. عقد أول لواء فى الإسلام لحمزة بن عبد المطلب حدث فى رمضان
كتب لؤى على
إضافة تعليق
شهر رمضان شهر الخير والبركات ونتاول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيامه.
 
 

1.عقد أول لواء فى الإسلام 

 فى 1 هـ عام 623 ميلادية، عقد رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) أوّلَ لواء لحمزة بن عبد المطلب {سيَّدِ الشهداء} على رأس ثلاثين رجلاً من المهاجرين، لاعتراض عيرًا لقريش التى كانت بقيادة أبى جهل على رأس ثلاثمائة رجل، إلا أنه لم يقع بينهما قتال ولا مواجهة.
 

2.انتصار الظاهر بيبرس على الفرنجة فى انطاكية

فى 660 هـ انتصر الظاهر بيبرس على الفرنجة فى أنطاكية، وتمكن من فرض سيطرته على الدولة المملوكية فى مصر بعد مقتل قطز، ثم زحف بجيش كبير نحو إمارة أنطاكية الواقعة تحت سيطرة الصليبيين مدة خمسة وسبعين عامًا، ففرض عليها الحصار إلى أن استسلم الصليبيون فى داخلها فى مثل هذا اليوم.
 

3. اجتماع أهل قرطبة لاختيار خليفة

فى عام 414 هـ عام 1023ميلادية، اجتمع أهل قرطبة ليختاروا خليفة عليهم، بعد أن تخلصوا من حكم وتسلّط البربر وزعيمهم القاسم بن حمّود، بعد أن ظلّت قرطبة بدون حاكم لمدة ثلاثة أسابيع، واختاروا عبد الرحمن بن هشام الأموى خليفة عليهم.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماذا حدث فى محاكمة محمد على كلاى بسبب فيتنام؟

هل حدث فعلا؟ موقع CNN يزعم: أقدم المومياوات فى العالم ليست فى مصر

حدث فى رمضان.. برسباى يرسل حملة لقبرص بعد تحولها لمحطة قرصنة ضد سواحل مصر

ماذا حدث فى وادى الهودى بأسوان منذ 4 آلاف عام؟.. الكشف الأثرى يطرح ألغازا فرعونية.. هل كان عمل التنقيب عن المعادن قهرا.. كيف حصل العمال على المياه.. ولماذا لا توجد جثة واحدة فى الموقع؟

حدث فى رمضان

شهر رمضان

رمضان 1440

رمضان 2019

حدث فى اليوم الرابع من رمضان

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اهم الاخبار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة