"آداب الزقازيق" تكرم رئيس الجامعة فى ختام الأنشطة الطلابية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرمت كلية الآداب جامعة الزقازيق الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة، والدكتور عبد الحكيم نور الدين المشرف على قطاع التعليم والطلاب، حيث قدم الدكتور عماد مخيمر عميد الكلية لهما درع الكلية لرعايتهما ودعمهما الكامل لكل الأنشطة الطلابية وذلك بحضور الدكتور عماد عبد الرازق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وطلاب اتحاد الكلية.

كان التكريم عقب الاحتفال الذي نظمته كلية الآداب اليوم الخميس 9 مايو لتنصيب الاتحاد.

وأكد عبد البارى، أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم الأنشطة الطلابية من أجل اكتشاف مواهب الطلاب والعمل على تنميتها، وأن النشاط الطلابي لا يقل أهمية عن النشاط العلمي والتعليمي في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته العقلية، بالإضافة إلى دورها الإيجابي في تأهيل الطالب نفسيًا وفكريًا.

وشهد الحفل الدكتور أحمد سامي مرسي رائد لجنة الأسر بالجامعة، ومراد عباس مدير رعاية الشباب بالكلية وأحمد عياط رئيس اتحاد الطلاب بالكلية وسط حضور عدد كبير من الطلبة والطالبات حيث تم تكريم اتحاد طلاب الكلية وتكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين علي مراكز متقدمة على المستوى القومي وعلى مستوى الجامعة.