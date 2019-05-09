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آخرها سريلانكا.. تعرف على 9 دول ترفع شعار "ممنوع ارتداء النقاب"

الخميس، 09 مايو 2019 02:34 م
آخرها سريلانكا.. تعرف على 9 دول ترفع شعار "ممنوع ارتداء النقاب" النقاب
كتبت ريم عبد الحميد
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فى أعقاب الهجمات الإرهابية الدامية التى استهدفت عدد من الكنائس والفنادق فى سريلانكا مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخص الشهر الماضى، اتخذت سلطات البلاد قرارا بحظر النقاب أو البرقع  فيها لتنضم بذلك على قائمة من الدول أغلبها أوروبية تحظر خطاء الوجه وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك.
 
 
-

  فرنسا

: تعتبر فرنسا من أوائل الدول التى قامت بحظر النقاب فى عام 2011 وقد أثار القرار جدلا كبيرا واعتراضات حقوقية، لكن المحكمة الأوروبية أيدته فى عام 2014.
 

بلجيكا

: فرضت بلجيكا حظر ا على ارتداء غطاء الوجه فى يوليو 2011
 

النرويج

: أقرت النرويج قانونا فى يونيو 2018 يمنع ارتداء غطاء الوجه فى المؤسسات التعليمية.
 
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 الدانمارك

 فرضت فى يونيو 2018 حظر وغرامة على كل من يرتدى النقاب، ووصلت الغرامة إلى 1658 دولار.
 
- أقر البرلمان

الهولندى

فى يونيو 2018 قانون يحظر ارتداء النقاب فى بعض المنشآت العامة مثل المدارس والمكاتب الحكومية والمستشفيات.
 
- فى

سويسرا

، تفرض غرامة 1000 فرانك على من يخالف حظر النقاب.
 
- فى يونيو 2016، وافق برلمان

بلغاريا

على تغريم أى امرأة تغطى وجهها فى الأماكن العامة وحرمانها من الإعانات الاجتماعية.
 
-أكتوبر 2017 أقرت

النمسا

حظر ارتداء عطاء الوجه فى الأماكن العامة مثل المدارس والمحاكم.
 
 

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