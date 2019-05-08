CNN: نسخر إمكانياتنا لاستعادة مصر مكانتها السياحية عالمياً

كتبت آمال رسلان

أكد مروان كأى ، مسؤول الشؤون التجارية للمنطقة بشبكة CNN، أن الشراكة مع وزارة السياحة ، ستمكن مصر من الوصول إلى جمهور عريض من المستهدفين حول العالم، لافتا إلى أن الشبكة تمتلك إمكانيات كبيرة يمكن أن تسخرها للترويج للسياحة المصرية.



وزيرة السياحة تصافح المشاركين بحفل توقيع الشراكة مع CNN

وأضاف المسئول بالشبكة، أن cnn لديها أيضا علاقات متعددة مع مجالس السياحة العالمية ، ومنظمة السياحة العالمية، وتلك العلاقات يمكنها أن تساعد مصر فى استعادة مكانتها السياحية حول العالم، لافتا إلى أن الشراكة مع مصر تعتمد على التخطيط للوصول إلى الأسواق المختلفة، عن طريق تنظيم برامج ترويجية مختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم خلق محتوى عن المقاصد السياحية المصرية كل على حده لتوضيح إمكانيات مصر وسنعرض التاريخ العريق لها من خلال حملة للترويج للمتحف المصرى الكبير.



رانيا المشاط وزيرة السياحة

ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة جديدة مع شبكة CNN الإخبارية العالمية، وذلك فى إطار تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لجمهورية مصر العربية.



رانيا المشاط ومسئول شبكة CNN

ويأتى تحديث آليات التسويق للسياحة المصرية ، كأحد أهم المحاور التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية، حيث تولى الوزارة اهتماما بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والاستعانة بالمدونين للترويج للمقاصد السياحية المصرية.