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CNN: نسخر إمكانياتنا لاستعادة مصر مكانتها السياحية عالمياً

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:12 ص
CNN: نسخر إمكانياتنا لاستعادة مصر مكانتها السياحية عالمياً وزيرة السياحة ومسئولو شبكة CNN
كتبت آمال رسلان
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أكد مروان كأى  ، مسؤول الشؤون التجارية للمنطقة بشبكة CNN، أن الشراكة مع وزارة السياحة  ،  ستمكن مصر من الوصول إلى جمهور عريض من المستهدفين حول العالم، لافتا إلى أن الشبكة تمتلك إمكانيات كبيرة يمكن أن تسخرها للترويج للسياحة المصرية.
 
وزيرة السياحة تصافح المشاركين بحفل توقيع الشراكة مع CNN
وزيرة السياحة تصافح المشاركين بحفل توقيع الشراكة مع CNN
 
وأضاف المسئول بالشبكة، أن cnn لديها أيضا علاقات متعددة مع مجالس السياحة العالمية ،  ومنظمة السياحة العالمية، وتلك العلاقات يمكنها أن تساعد مصر فى استعادة مكانتها السياحية حول العالم، لافتا إلى أن الشراكة مع مصر تعتمد على التخطيط للوصول إلى الأسواق المختلفة، عن طريق تنظيم برامج ترويجية مختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم خلق محتوى عن المقاصد السياحية المصرية كل على حده لتوضيح إمكانيات مصر وسنعرض التاريخ العريق لها من خلال حملة للترويج للمتحف المصرى الكبير.
 
رانيا المشاط وزيرة السياحة
رانيا المشاط وزيرة السياحة
 
 ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة جديدة مع شبكة CNN الإخبارية العالمية، وذلك فى إطار تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لجمهورية مصر العربية.
 
 
رانيا المشاط ومسئول شبكة CNN
رانيا المشاط ومسئول شبكة CNN
ويأتى تحديث آليات التسويق للسياحة المصرية ، كأحد أهم المحاور التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية، حيث تولى الوزارة اهتماما بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والاستعانة بالمدونين للترويج للمقاصد السياحية المصرية.
 
جانب من حفل توقيع اتفاقية شراكة بين السياحة وCNN
جانب من حفل توقيع اتفاقية شراكة بين السياحة وCNN

 

وزيرة السياحة تصافح المتواجدين بحفل شبكة CNN
وزيرة السياحة تصافح المتواجدين بحفل شبكة CNN

 

وزيرة السياحة ومسئولو شبكة CNN
وزيرة السياحة ومسئولو شبكة CNN

 

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة

 

وزيرة السياحة مع الحضور
وزيرة السياحة مع الحضور

 

رانيا المشاط ومروان كأى مسؤول الشؤون التجارية للمنطقة بشبكة
رانيا المشاط ومروان كأى مسؤول الشؤون التجارية للمنطقة بشبكة

 

حفل توقيع اتفاقية شراكة مع شبكة CNN
حفل توقيع اتفاقية شراكة مع شبكة CNN

 

عمرو طلعت وزير الاتصالات
عمرو طلعت وزير الاتصالات

 

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

 

رئيس بنك مصر محمد الأتربى
رئيس بنك مصر محمد الأتربى

 

وزيرا السياحة والآثار ومسئولو شبكة CNN
وزيرا السياحة والآثار ومسئولو شبكة CNN

 

وزيرة السياحة مع مسئول CNN
وزيرة السياحة مع مسئول CNN

 

مقدمة الحفل
مقدمة الحفل

 

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اخبار الاقتصاد

cnn

السياحة

رانيا المشاط

الترويج للسياحة

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