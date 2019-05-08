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CNN: الولايات المتحدة تشتبه فى نشر إيران صواريخ باليستية فى مياه الخليج

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:25 م
CNN: الولايات المتحدة تشتبه فى نشر إيران صواريخ باليستية فى مياه الخليج صواريخ ايرانية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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تشتبه الولايات المتحدة فى أن إيران نشرت صواريخا باليستية قصيرة المدى على متن السفن الموجودة فى مياه الخليج العربى.
 
 
وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية، إن واشنطن توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد تلقيها معلومات استخباراتية ذات صلة، مشيرة إلى أن هذا السبب هو الذى دفع مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى جون بولتون فى 5 مايو إلى تهديد إيران بحاملة للطائرات.
 
 
وتزعم الولايات المتحدة علاوة على ذلك، أن لديها معلومات تفيد بأن إيران تنوى ضرب القوات الأمريكية المتمركزة فى الشرق الأوسط.
واستنادا إلى كل ذلك، يدرس البنتاجون إمكانية إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، بما في ذلك أسلحة مخصصة للدفاع الجوى.
 
يذكر أن الرئيس الإيرانى حسن روحانى أعلن اليوم، الأربعاء، خفض التزامات بلاده من الاتفاق النووى ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم، وإمهال الدول الموقعة على الاتفاق النووى 60 يوما، وحذر روحانى من "رد صارم" إذا أحيل الملف النووى مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولى، مؤكدا أن طهران مستعدة للمفاوضات النووية.

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