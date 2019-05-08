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6.385 مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية فى 4 أشهر

الأربعاء، 08 مايو 2019 09:24 ص
6.385 مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية فى 4 أشهر فواكهة وخضروات
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قال الدكتور مهندس السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التى تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية خلال الـ4 أشهر الماضية من أول يناير وحتى نهاية شهر أبريل الماضى، بلغت قيمتها 6.385 مليون دولار، وذلك لكمية إجمالية  14345217 طن.

 

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه قد بلغت قيمة ما تم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة 7و14مليون دولار لكميه قدرها 137856طن فى حين بلغ قيمه ما تم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 242 مليون دولار لكمية قدرها 1246207طن والمحاصيل الحقلية 7.128 مليون دولار لكمية قدرها 1741080طن والنباتات الطبية والعطرية 50 ألفا و500 دولار لكمية قدرها 72 طنا.

 

وتابع، الدكتور مهندس السيد خليل، أن إجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهر أبريل الماضى بلغ 2.90 مليون دولار لكمية قدرها 6113054 طن، مشيرًا إلى أن تلك الصادرات شملت تصدير محاصيل من معجون الطماطم وفراولة مجمدة وخضروات مجمدة وملوخية خضراء وفول سودانى وبرتقال ومندرين وسورغم وذرة صفراء وكركديه جاف وبصل أخضر.

 

وقال الدكتور مهندس فتحى محروس عبد الله، رئيس تسويق الإدارة الزراعية مدير عام التسويق الخارجى بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، إنه من أهم وأبرز المنتجات الزراعية التى تم تصديرها خلال تلك الفترة البرتقال والمندرين واليوسفى ومحصول الفول السودانى.

 

 


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