4 فوائد ينتظرها الاستثمار المصرى بعد زيارة رئيس البنك الدولى للقاهرة

تحليل يكتبه عبد الحليم سالم

١٢ مليار دولار تدفقات استثمارية أجنبية متوقعة العام المقبل

القاهرة تنجو من تباطؤ النمو العالمى وتحقق أعلى معدل يقترب من٦٪؜

جاءت زيارة ديفيد مالباس ، رئيس مجموعة البنك الدولى لمصر ، والتى استغرقت يومين فى ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة ،تتمثل فى انخفاض النمو العالمى عن المتوقع ،بجانب الحروب الاقتصادية المرتبطة بالصراع الصينى الأمريكى ،وكذلك التأثير السلبى الكبير المتوقع من التغيرات المناخية على الاقتصاد ،وتأثير التكنولوجيا السلبى أيضا على رفع نسبة البطالة.

ونظرا لأن زيارة رئيس مجموعة البنك الدولى لمصر هى الزيارة الأولى له للمنطقة ،فانها تعنى الكثير من الدلائل ،فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد والاستثمار المصرى ،علاوة على الدور المتوقع لمصر فى تنمية أفريقيا الفترة المقبلة تزامنا مع رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الافريقى.

رئيس مجموعة البنك الدولى فى زيارته الأولى لمصر اشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال انه يقوم بجهود كبيرة فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة وخفض البطالة وبالتالي نحن ملتزمون بدعم القطاع الخاص وريادة الاعمال كمصدر لزيادة النمو فى مصر.

فمصر نجحت فى تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.6 ٪؜ وهو الاعلى من المتوسط العالمى البالغ 3.2٪؜ ،وأعلى من المتوسط العربى البالغ 3.8٪؜ ، وبالتالي هذا يعنى نجاه الاقتصاد المصرى من الأزمة الطاحنة للأسواق الناشئة والتى نتج عنها افلاس الأرجنتين وانهيار الاقتصاد التركى وانخفاض توقعات نمو الاقتصاد العالمى ، وترتب على النمو المصرى انخفاض معدلات البطالة والتضخم والحد من عجز الموازنة ،وارتفاع توقعات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الى نحو 12 مليار دولار بزيادة متوقعة تقارب 50٪؜

لذلك فان زيارة ديفيد مالباس ، وفريق عمله للقاهرة والتى التقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتفقد مركز خدمات المستثمرين ومركز فكرتك شركتك وزار مشروع بنبان للطاقة بأسوان الأضخم عالميا فى مجال الطاقة الشمسية ، الزيارة تعنى أولا الإشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح لمصر ، والتأكيد على دورها القائم والمستقبلي سواء فى منطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا ،وثانياً تعنى أن البنك الدولى سيحرص على الاستفادة من خبرات مصر فى الطاقة والتكنولوجيا ونقلها لقارة أفريقيا بجانب التوسع فى المشروعات الناجحة فى مصر خاصة تلك المشروعات الممولة من مؤسسة التمويل الدولية ،والتى تجذب فيها القطاع الخاص للاستثمار وهو ما تجلى فى مشروع بنبان الذى جذب 15 مستثمر رئيسى مثلوا 32 شركة باستثمارات تصل الى 2 مليار دولار لإنتاج 1600 ميجا من الكهرباء .

الأمر الثالث فان زيارة مالباس الاولى للمنطقة وللقاهرة ،بمثابة رسالة ثقة واضحة لمجتمع الاعمال العالمى والمحلى فى الاقتصاد المصرى ،وفى تنوع الفرص الاستثمارية فى مصر جراء مشروعات المدن الجديدة والبنية الأساسية ، والطاقة ومحور قناة السويس والعاصمة الإدارية.

الأمر الرابع يتمثل فى اعلان الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، عن تفاصيل مشروع جديد لدعم رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، والذى وافق عليه مجلس إدارة البنك مؤخرا، وذلك فى مستهل الزيارة الأولى لرئيس البنك الجديد إلى مصر، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية لدى مصر، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر لدى البنك، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويأتي هذا المشروع فى اطار دعم البنك للإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، وسيركز المشروع على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، إذ تمثل هذه الشركات مصدرا رئيسيا للنمو وخلق فرص العمل.