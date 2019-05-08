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3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:00 ص
3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية ترامب وجماعة الإخوان الإرهابية
كتب أحمد عرفة
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أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هناك عدة أسباب ستدفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض خلال الأيام الماضية، اتجاه الرئيس الأمريكى لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية.

 

وقال الباحث الإسلامى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن من بين الأسباب التى ستدفع ترامب لاتخاذ إجراءات ضد التنظيم هو اختراق الإخوان للمؤسسات الأمريكية والمجتمع الأمريكى ودول أوروبا والسعى لبناء دولة موازية بمؤسسات اجتماعية وثقافية تهدف لأسلمة الدول وصولاً لمشروع إخوانى عالمى.

 

وأضاف الباحث الإسلامى، أن هذه الممارسات هى ما حذر منها النواب الجمهوريون الذين قدموا طلبات ومشاريع قوانين باعتبار الإخوان منظمة ارهابية ومنهم تيد كروز وغيره، حيث كانت هذه الممارسات فى مقدمة حيثياتهم، بجانب كون الجماعة ذراع وأداة فى يد تركيا وتمثل قوة ضغط فى يد أردوغان الذى يستفز الغرب وأمريكا بشدة فى هذه المرحلة مما يدفع واشنطن لحرمان أردوغان من ورقته تلك.


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