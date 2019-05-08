video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

2.6 % انخفاضا بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبراير 2019

الأربعاء، 08 مايو 2019 10:56 ص
2.6 % انخفاضا بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبراير 2019 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت هبة حسام
إضافة تعليق

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصـاء اليـوم الأربعاء الموافق  8  / 5 / 2019  البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر فبراير 2019. 

وبلغ الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 122.30خلال شهر فبراير 2019 (أولـي) مقابل 125.58 خلال شهر يناير 2019 (نهائي) بنسبة  انخفاض قدرها 2.6٪ .

الأنشطة الاقتصادية التى شهدت ارتفاعاً

            

الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة

بلـغ الرقـم القيـاسـى الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 167.81 خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير 2019 ، حيث بلغ 149.28 بارتفاع قدره 12.4% وذلك بسبب زيادة أعمال المطبوعات والتشغيل للغير.

صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية و الأجهزة الطبية

بلغ الرقـم القيـاسـى صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 151.74خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير 2019، حيث بلغ 84.28 بارتفاع قدره 80.1% وذلك بسبب زيادة مبيعات آلات التصوير وطبقا للعقود الموقعة.

 

الأنشطة الاقتصادية التى شهدت انخفاضاً

                                                                                            

صناعة المنتجات الغذائية

وبلـغ الرقـم القياسـى فى صناعة المنتجات الغذائية 91.75 خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير 2019 حيث بلغ 84.30 بنسبة انخفاض قدرها 8.1% وذلك بسبب انخفاض كمية القمح المطحون .                                                                                  

وبلـغ الرقـم القيـاسـى فى صناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت)  69.50 خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير 2019، حيث بلغ 91.20 بانخفاض قدره 23.8% وذلك بسبب انخفاض عقود التوريد وحالة السوق .

صناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت)


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جهاز الإحصاء: 16 مليار جنيه عائدات قناة السويس بالجنيه المصرى خلال 60 يوما

الإحصاء: 7136 حالة إصابة فى العمل خلال النصف الأول من 2018

الإحصاء: 8.6 مليار جنيه إيداعات المصريين بـ"البريد" خلال 30 يوما

قبل انتهائه بـ 45 يوما.. "الإحصاء" ينجز 80% من أعمال التعداد الاقتصادى.. محافظات الصعيد متقدمة بنسب تصل إلى 90%.. الجهاز يختتم "التعداد" بالمدن الساحلية لموسمية المنشآت بها.. والبيانات ستستخدم فى قياس النمو

الإحصاء: 61.5% زيادة فى براءات الاختراع الممنوحة للمصريين خلال 2018

الاحصاء

المركزى للاحصاء

انشطة اقتصادية

الصناعات التحويلية

اخبار الاقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة