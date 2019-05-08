2.6 % انخفاضا بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبراير 2019

كتبت هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصـاء اليـوم الأربعاء الموافق 8 / 5 / 2019 البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر فبراير 2019.

وبلغ الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 122.30خلال شهر فبراير 2019 (أولـي) مقابل 125.58 خلال شهر يناير 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.6٪ .

الأنشطة الاقتصادية التى شهدت ارتفاعاً

الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة

بلـغ الرقـم القيـاسـى الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 167.81 خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير 2019 ، حيث بلغ 149.28 بارتفاع قدره 12.4% وذلك بسبب زيادة أعمال المطبوعات والتشغيل للغير.

صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية و الأجهزة الطبية

بلغ الرقـم القيـاسـى صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 151.74خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير 2019، حيث بلغ 84.28 بارتفاع قدره 80.1% وذلك بسبب زيادة مبيعات آلات التصوير وطبقا للعقود الموقعة.

الأنشطة الاقتصادية التى شهدت انخفاضاً

صناعة المنتجات الغذائية

وبلـغ الرقـم القياسـى فى صناعة المنتجات الغذائية 91.75 خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير 2019 حيث بلغ 84.30 بنسبة انخفاض قدرها 8.1% وذلك بسبب انخفاض كمية القمح المطحون .

وبلـغ الرقـم القيـاسـى فى صناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 69.50 خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير 2019، حيث بلغ 91.20 بانخفاض قدره 23.8% وذلك بسبب انخفاض عقود التوريد وحالة السوق .

صناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت)