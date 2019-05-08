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الأربعاء، 08 مايو 2019 10:28 ص
خالد صلاح
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1.4 تريليون دولار حجم التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019

الأربعاء، 08 مايو 2019 10:17 ص
1.4 تريليون دولار حجم التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 الرئيس الصينى
أ ش أ
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أعلنت مصلحة الجمارك الصينية أن التجارة الخارجية الصينية ارتفعت بنسبة 4.3% على أساس سنوى خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، لتصل إلى 9.51 تريليون يوان (نحو1.41 تريليون دولار).

 

وذكرت المصلحة فى أحدث بيانات أعلنتها اليوم الأربعاء أن الصادرات زادت بنسبة 5.7% على أساس سنوى لتصل إلى 5.06 تريليون يوان (750 مليار دولار)، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 2.9% لتصل إلى 4.45 تريليون يوان (659 مليار دولار)، كما ارتفع الفائض التجارى بنسبة 31.8% ليصل إلى618.17 مليار يوان (91.6 مليار دولار) خلال هذه الفترة.


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