وفد البنك الدولى لوزيرة التضامن: تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم نقدى بالشرق الأوسط

كتب مدحت وهبة

استقبلت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مايكل روثكوسكى، مدير الحماية الاجتماعية والتوظيف والوفد المرافق له من المديرين فى قطاع الحماية الاجتماعية الاجتماعية بالبنك الدولى.



وهنأ روثكوسكي وزارة التضامن الاجتماعى على نجاح برنامج تكافل وكرامة فى تخطى المستفيدين لـ 9 مليون مما يجعله أكبر برنامج للدعم النقدى فى العالم العربى والشرق الأوسط ومن ضمن أكبر برامج الدعم النقدى على مستوى العالم لافتا إلى إشادة رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس بالبرنامج، الذى انتهى فى تحقيق أهدافه فى نصف المدة وكتب ذلك على حسابة الرسمى بموقع تويتر توثيقا لزيارته ولقائه بالمستفيدين من تكافل وكرامة.



من جانبها رحبت غادة والى، بزيارة وفد البنك الدولى وأشادت بزيارة رئيس البنك للوحدة الاجتماعية بقرية الكوبانية بأسوان وأنه بالرغم من أن هذه الوحدة تخدم عدد قليل من المستفيدين إلا أنها تعكس مدى قدرة البرنامج فى الوصول إلى كل القرى فى مصر وهو ما أشاد به رئيس البنك الدولى لافته إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى الآن تركز على التحول من الحماية إلى الإنتاج من خلال توفير وخلق فرص عمل للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، خصوصا من هم فى سن العمل وذلك من برنامج فرصه.



وخلال الاجتماعى تم استعراض آخر تطورات البرنامج من حيث مراجعة الاستهداف وتدقيق الاستحقاق وميكنة التظلمات وخطة ضم مستفيدي الضمان الاجتماعى للبرنامج لتوحيد برامج الدعم النقدى ،وما تم من تخريج للمستفيدين الذين أتموا ثلاث سنوات فى البرنامج والذى يتماشى من إيجاد فرص عمل للمستفيدين فى ظل تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة أو تخرج الابناء من التعليم.وتم استعراض أهم ملامح المستفيدين وعلى رأسها أن 88% من المستفيدين من السيدات و التوعية بالصحة الإنجابية واستهداف مليون سيدة في برنامج 2كفاية الى جانب ما يتم فى جانب المشروطية بضرورة الالتزام بزيارة الوحدات الصحية والالتزام بالانتظام فى العملية التعليمية وهو ما جعل 100% من أبناء أسر تكافل وكرامة منتظمين فى التعليم.



كما تم استعراض ما تحقق فى بناء قاعدة البيانات المكتملة والتي تضم أكثر من 27 مليون مواطن كانت موضوعا للنقاش والإشادة بجهود الميكنة الشاملة، كما تناول الاجتماع إشكالية التوظيف واحتياجات سوق العمل وسبل الوصول لوظائف جيدة وأهمية الربط بسلاسل القيمة والإنتاج، وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل تتناول بدائل تخريج المستفيدين والتحديات التى تواجه التشغيل.







