وصول السفينة silver shadow إلى ميناء بورسعيد السياحى

بورسعيد – السيد فلاح

استقبل ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفينة السياحية silver shadow قادمة من سفاجا، وعلى متنها 335 سائح و295 ضابط وطاقم البحارة.

وقامت إدارة الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتسهيل كافة الإجراءات لدخول وخروج السائحين من وإلى الميناء بيسر وسلام وأمان.

الجدير بالذك أن السفينة السياحية، تعد واحدة من أحدث السفن التى تم بناؤها فى عام 2000 وهى ترفع علم بهامس، ويبلغ طولها 186 متر بغاطس 6.1متر وحمولة كلية 28258 ألف طن، وسوف تغادر الميناء مساء اليوم متجهه إلى ميناء اليونان.