وزير الخارجية يستقبل السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية اليوم

كتب : أحمد جمعة

يلتقى سامح شكرى، وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الأربعاء، مع لويز موشيكيوابو السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وانضمت مصر لعضوية المنظمة الدولية للفرانكفونية عام 1970 في ضوء قناعتها بأهمية قيم التنوع الثقافي والحضاري ودعم السلام والتنمية والتقارب بين الشعوب التي تدعو إليها المنظمة.

وتعد مصر أحد أهم الأعضاء المؤثرين في المنظمة، إذ تم انتخاب الدكتور بطرس بطرس غالي كأول سكرتير عام لها فور استحداث هذا المنصب عام 1997، كما تستضيف مصر أحد أهم هيئات المنظمة التعليمية والثقافية وهي "الجامعة الدولية الناطقة بالفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية المعروفة باسم "جامعة سنجور" والتى تأسست عام 1989 فى الإسكندرية.

وتداوم مصر على المشاركة فى القمم الفرانكفونية والمؤتمرات الوزارية المتتابعة للمنظمة، وتنظم احتفالات سنوية فى اليوم العالمى للفرانكفونية فى العشرين من مارس من كل عام.

وقعت مصر ومنظمة الفرانكفونية فى أكتوبر 2015 مذكرة تفاهم فى إطار برنامج "اللغة الفرنسية في العلاقات الدولية " للفترة 2015-2018، ووقع الاختيار على مصر ضمن 16 دولة أخرى عضو بالمنظمة للاستفادة من برنامج التعاون المشار إليه، أخذا في الاعتبار أن مصر تصدرت الدول الأكثر نجاحا فى الاستفادة من هذا البرنامج خلال السنوات 2011-2014.