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وزير الخارجية الأمريكى يغادر العراق بعد زيارة استمرت 4 ساعات

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:01 ص
وزير الخارجية الأمريكى يغادر العراق بعد زيارة استمرت 4 ساعات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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غادر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو العراق بعد زيارة استمرت أربع ساعات التقى خلالها الرئيس العراقى ورئيس الوزراء ومسؤولين آخرين.

 

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن بومبيو قوله للصحفيين بعد مغادرته العاصمة العراقية: "أردنا أن نطلعهم على التهديدات المتزايدة التى رصدناها ...حتى يتمكنوا من ضمان عمل كل ما يلزم لحماية فريقنا".

 


وأشارت القناة إلى أن بومبيو تحدث مع الجانب العراقى حول تعزيز قدرة بغداد على حماية الأمريكيين على أراضيها.


وقد قال بومبيو للصحفيين أثناء توجهه إلى بغداد إن واشنطن كانت قلقة حول سيادة العراق بعد زيادة الأنشطة الإيرانية.

 

وأضاف بومبيو: "أردت الذهاب إلى بغداد للتحدث مع القيادة هناك، ولأؤكد لهم أننا جاهزون لمواصلة ضمان سيادة واستقلال العراق".

 


وتابع بومبيو، للصحفيين الذين رافقوه فى رحلته إلى العاصمة العراقية إن: "سبب ذهابنا إلى بغداد هو المعلومات التى تشير إلى تصعيد فى أنشطة إيران".

 


وكان الرئيس العراقى برهم صالح ووزير الخارجية الأمريكى قد أكدا خلال لقائهما فى بغداد على تمديد استثناء العراق من العقوبات على ايران، وفقا لمصدر مطلع ذكر ذلك لقناة "السومرية نيوز" الليلة.

 


وأضاف أنه "تم التأكيد على تمديد استثناء العراق من العقوبات على إيران فضلا عن عدم التصعيد معها".

 


وقد التقى وزير الخارجية الأمريكى مساء اليوم الثلاثاء برئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

 


ووصل بومبيو إلى العاصمة العراقية فى زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وسط تصعيد فى المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران.


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