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وزارة الطوارئ الروسية: مصرع7 سياح فى انهيار جليدى فى جبال ألتاى

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:50 ص
وزارة الطوارئ الروسية: مصرع7 سياح فى انهيار جليدى فى جبال ألتاى انهيار جليدى ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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ذكرت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة مكونة من 9 سُياح حوصرت فى انهيار جليدى فى سلسلة جبال التاى ما أسفر عن مصرع سبعة منهم.

وقال مصدر فى الوزارة إنه تم نقل الناجيين الاثنين، إلى قرية كوش-أجاش اليوم، موضحًا أنهما لم يتمكنا من الإبلاغ عن الواقعة فى وقت مبكر لعدم وجود شبكة اتصال فى المنطقة الجبلية.

وأفاد المصدر وفقًا لوكالة (تاس) الروسية بأن مروحية تحمل عمال إغاثة من جورنو-ألتايسك غادرت لإجراء عملية بحث وانتشال السياح من الانهيار الجليدى.

 


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