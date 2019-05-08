هيئة التنشيط تنشر أول فيلم ترويجى للسياحة

نشرت صفحة هيئة تنشيط السياحة الرسمية، على موقع انستجرام أول فيلم دعائى عن السياحة المصرية، الذى يقدم نبذة عن الأماكن السياحية المختلفة فى مصر والذى تم تصويره أثناء إعداد مجموعة من الأفلام الترويجية عن مصر ومنها القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر وسانت كاترين والصحراء البيضاء وشرم الشيخ.
“Telling #Egypt’s story requires more than just words. Open your eyes and try to imagine every detail, every curve, ever color, every flavor, every experience. It’s the story of “Places & People”. A sneak-peak into what’s coming.” @RaniaAlMashat #BDxExperienceEgypt @beautifuldestinations #BeautifulDestinations
وذلك فى إطار بروتوكول التعاون مع وزارة السياحة، والذى يتضمن التعاون فى تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر، منها عمل محتوى ترويجى وتسويقى جديد لمختلف المناطق السياحية فى مصر .
وتم توقيع بروتوكول شراكة بين وزارة السياحة المصرية وشركة عالمية للترويج السياحى والتعاون فى تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر، ويتضمن البروتوكول اعداد الاستراتيچية التى سيتم استخدامها لتجهيز وتصوير المحتوى الترويجى للتسويق لمصر عالميا، بالإضافة إلى عمل أكثر من 40 محتوى ترويجى وتسويقى جديد لمختلف المناطق السياحية فى مصر.
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