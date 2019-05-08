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الأربعاء، 08 مايو 2019 10:58 م
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هيئة التنشيط تنشر أول فيلم ترويجى للسياحة

الأربعاء، 08 مايو 2019 09:29 م
هيئة التنشيط تنشر أول فيلم ترويجى للسياحة أماكن سياحية فى مصر
كتبت آمال رسلان
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نشرت صفحة هيئة تنشيط السياحة الرسمية، على موقع انستجرام أول فيلم دعائى عن السياحة المصرية، الذى يقدم نبذة عن الأماكن السياحية المختلفة فى مصر والذى تم تصويره أثناء إعداد مجموعة من الأفلام الترويجية عن مصر ومنها القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر وسانت كاترين والصحراء البيضاء وشرم الشيخ.
 
وذلك فى إطار بروتوكول التعاون مع وزارة السياحة، والذى يتضمن التعاون فى تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر، منها عمل محتوى ترويجى وتسويقى جديد لمختلف المناطق السياحية فى مصر .
 
وتم توقيع بروتوكول شراكة بين وزارة السياحة المصرية وشركة عالمية للترويج السياحى والتعاون فى تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر، ويتضمن البروتوكول اعداد الاستراتيچية التى سيتم استخدامها لتجهيز وتصوير المحتوى الترويجى للتسويق لمصر عالميا، بالإضافة إلى عمل أكثر من 40 محتوى ترويجى وتسويقى جديد لمختلف المناطق السياحية فى مصر.
 
 
 

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