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نيابة شبرا الخيمة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بقتل سائق لخلافات زوجية

الأربعاء، 08 مايو 2019 04:27 ص
نيابة شبرا الخيمة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بقتل سائق لخلافات زوجية المجنى عليه
القليوبية نيفين طه
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قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بطلب تحريات المباحث الجنائية حول واقعة وفاة سائق علي أيدى شقيق زوجته ونجل عمها، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين للعرض على النيابة العامة.

وكان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة ، بتلقيه إشارة من مستشفي ناصر العام بوصول المدعو" محمد. ف" ٤٣ سنه سائق ، جثة هامدة اثر اصابات بجسده ورأسه، فتم إخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية ، وتبين ان المجنى عليه متزوج من "ا.م"ومقيمة مسطرد دائرة القسم، وأنة حدثت خلافات  بينهما منذ حوالى ثلاثة أشهر.

وقام المجنى علية بالتوجه  لمسكن الزوجة للتصالح والعودة مرة اخرى لمسكن الزوجية ، فحدثت خلافات أثناء ذلك وتطورت لمشاجرة مع اهل الزوجة انتهت بقيام كلا من "محمد .م" شقيق الزوجة ،ونجل عمها"م .ص"بالتعدى عليه بالضرب بالشوم على رأسه وطعنه بجسده مما أدى إلي وفاتة، تحرر محضر بالواقعة وجارى ضبط المتهمان وعرضهم علي النيابة العامة لمباشرة.

 

 

 

 


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