video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 01:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك. كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

شبين الكوم 17 27

طنطا 16 25

دمنهور 16 24

الإسكندرية 15 22

بلطيم 16 21

مطروح 16 21

السلوم 15 22

سيوة 15 28

بورسعيد 16 21

دمياط 19 21

الزقازيق 20 27

الإسماعيلية 17 26

السويس 18 26

العريش 18 22 

رفح 18 23    

رأس سدر 20 31

نخل 16 27    

نويبع 24 22   

طابا 18 25    

كاترين 16 24 

الطور 21 31   

شرم الشيخ 23 30      

الغردقة 23 31

مرسى علم 22 32       

الفيوم 18 30

بني سويف 18 30       

المنيا 18 30

أسيوط 19 31 

سوهاج 20 32 

قنا 23 33

الأقصر 23 34

أسوان 25 35  

أبوسمبل 26 36 

الوادي الجديد 21 33   

شلاتين 24 33

أبو رماد 24 34

حلايب 25 31

رأس حدربة 25 30

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 40      

المدينة 27 41  

الرياض 26 39 

المنامة 28 34

أبوظبي 26 35

الدوحة 29 39

الكويت 26 39

دمشق 06 24

بيروت 15 21  

عمان 08 22

القدس 12 19 

غزة 15 22     

بغداد 19 33

مسقط 27 34 

صنعاء 12 28

الخرطوم 29 45 

طرابلس 18 24

تونس 16 29

الجزائر 15 24

الرباط 13 23

نواكشوط 22 34

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 12    

إسطنبول 08 15         

إسلام آباد 22 38

نيودلهي 28 43

جاكرتا 25 34

بكين 12 26

كوالالمبور 25 34        

طوكيو 14 21

أثينا 10 19    

روما 12 19

باريس 09 16  

مدريد 14 22

برلين 11 18   

لندن 09 15

مونتريال 03 13

موسكو 11 24

نيويورك 10 19

واشنطن 14 23


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

خلى بالكم يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. تجنبوا الشمس وارتدوا غطاء الرأس.. الأرصاد تحذر: الطقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة.. وتبشر المواطنين: انخفاض بحرارة الجو حتى نهاية الأسبوع

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة