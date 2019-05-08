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ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة 12 مليون و490 ألف جنيه من سيارة بالشيخ زايد

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:28 م
ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة 12 مليون و490 ألف جنيه من سيارة بالشيخ زايد المتهمون بسرقة سيارة نقل أموال بالشيخ زايد
كتب بهجت أبو ضيف
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حصل اليوم السابع على صورة المتهمين بسرقة 12 مليون و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة الشيخ زايد، والبالغ عددهم 10 أشخاص، وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، أن سائق السيارة ووالده وباقى المتهمين ارتكبوا الجريمة، وقسموا النقود بينهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين واستعادة المبلغ المالى المسروق، وحرر محضر بالواقعة، لتأمر النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق.

توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن سائق سيارة نقل الأموال التابعة لإحدى شركات الحراسة، استعان بالمتهمين لارتكاب الواقعة، وعقب توجه وبصحبته زملاءه المسئولين عن نقل الأموال لنقل ملايين الجنيهات من أحد البنوك وايداعها بماكينات الصرف الآلى، استغل المتهم توجه زملائه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصرف الالى الخاصة بأحد المولات التجارية الشهيرة بالشيخ زايد، واستولى على السيارة التى تحتوى على خزينة بها 12 مليونا و490 ألف جنيه وفر هاربا.

وكشفت تحريات العقيدان طه فودة وعلاء فتحى والمقدم عمرو حجازى مفتشى المباحث الجنائية رجال المباحث أن سائق السيارة توجه إلى منطقة صحراوية، حيث كان ينتظره باقى المتهمين، وتمكنوا من كسر الخزينة والاستيلاء على النقود وفروا هاربين بعد ترك السيارة الخاصة بالشركة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، ومعاونيه النقباء طارق الحمزاوى ومحمد طارق، ومحمد فريد، ومحمد حسنى، وأحمد بدوى، وأفراد المباحث حماده محمود، ووليد فاروق، وإسلام مصطفى، ووديع الصافى من القبض على المتهمين بعد هروبهم للقاهرة وأسيوط والإسكندرية، واستعادة المبلغ المالي المسروق، وحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهم 4  أيام على ذمة التحقيق.


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القبض على سائق سيارة نقل أموال وراء سرقة 12 مليون جنيه بالشيخ زايد

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