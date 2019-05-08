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نقيب الأسنان يطالب تعديل تكليف 2017 وفتح التظلمات المغلقة

الأربعاء، 08 مايو 2019 06:11 م
نقيب الأسنان يطالب تعديل تكليف 2017 وفتح التظلمات المغلقة نقيب أطباء الأسنان وأطباء تكليف 2017 خلال لقائهم الدكتور أحمد محيى
كتبت آية دعبس
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خاطب الدكتور ياسر الجندى، النقيب العام لأطباء الأسنان، الدكتور أحمد محيى مساعد وزارة الصحة للقطاع العلاجى، وذلك لطلب تعديل نتائج تكليف أطباء دفعة 2017، وفتح التظلمات المُغلقة.
 
وطالب نقيب أطباء الأسنان، فى خطابه، النظر فى تظلمات طبيبات الأسنان المُكلفين دفعة 2017، الخاصة بالعودة إلى مقر سكنهم، أسوة بالدفعات السابقة، حيث لا يوجد أماكن لهم فى السكن الخاص بالوحدات، المكلفات عليها، كذلك بُعد المسافة والسفر بالمواصلات.
 
ويأتى ذلك، على خلفية تجمع حوالى 100 من أطباء دفعة تكليف 2017، صباح اليوم، بمقر النقابة العامة لأطباء الأسنان، وذلك لبحث إمكانية تدخل النقابة، لحل مشاكل نتائج التوزيع.
 
والتقى نقيب الأسنان، وعددا من أطباء دفعة تكليف 2017، مساعد وزير الصحة للقطاع العلاجى، والذى وافق بدوره على طلب نقابة الأسنان، وقرر فتح باب التظلمات للطبيبات، لتقليل الاغتراب، اعتبارا من غدا الخميس.
 
خطاب نقيب أطباء الأسنان لوزارة الصحة
خطاب نقيب أطباء الأسنان لوزارة الصحة

 


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تكليف 2017

اطباء تكليف 2017

نقيب اطباء الاسنان

نتائج تكليف 2017

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