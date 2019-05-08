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نقابة العلميين: إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين على مقعد النقيب.. الأحد

الأربعاء، 08 مايو 2019 08:00 ص
نقابة العلميين: إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين على مقعد النقيب.. الأحد الدكتور صلاح النادى الأمين العام لنقابة العلميين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور صلاح النادى، الأمين العام لنقابة العلميين، إنه من المقرر أن يتم إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين على مقعد النقيب العام، يوم الأحد المقبل، وذلك بعد إعلان القوائم الأولية، ومنح الفرصة لتلقى أى طعون على أسماء المرشحين، أو تنازل أحدهم عن الترشح.
 
وأوضح النادى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التأخر فى إعلان القوائم الأولية للمرشحين، جاء نتيجة لكثرة الإجازات الرسمية خلال الأسبوع الماضى، بجانب تأخر إرسال بعض النقابات الفرعية بالمحافظات للكشوف الخاصة بها.
 
وضمت القوائم الأولية للمرشحين 14 مرشحا، هم: الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى الأسبق، الدكتور محمد عيسى ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، والدكتور أحمد عبد الجواد ، وكيل أول النقابة الحالي، والدكتور محمد البنا ،رئيس شعبة الكيمياء السابق، والدكتور محمود المغازي أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود سعد استشاري تحاليل طبية، أحمد فتحى عبد الصمد، السيد السيد محمد موسى، جمال أحمد متولى، حسن هلال محمد السيد، شريف حسنى حسن سرور، عبد العال حسن عطية، محمد السيد محمود راشد، محمد شرف الدين زكى، محمد محمود عيسى أحمد.
 
وكان مجلس النقابة العامة للمهن العلمية، قد أعلن فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام، لاستكمال المدة الباقية للمجلس الحالى، وذلك ابتداءً من يوم السبت 27 إبريل الجارى، وحتى يوم الجمعة 3 مايو المقبل، وذلك بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية، والتى تم عقدها فى 12 إبريل 2019.
 
 

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