وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي في موسكو أوردته قناة روسيا اليوم أن نية الولايات المتحدة إرسال حاملة طائراتها إلى منطقة الخليج وتعزيز تواجدها العسكري هناك بشكل عام، يلمح إلى استعداد واشنطن لاستخدام القوة، وهذا الأمر مؤسف.

وأشار إلى أنه أثناء لقائه مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في فنلندا، دعاه إلى استخدام أساليب دبلوماسية لحل القضايا العالقة والاسترشاد بالقانون الدولي بدلا من التهديدات.

وتابع لافروف: "سنواصل العمل على إجراء حوار هادف للبحث عن حلول وسط وتوازن للمصالح، وهذه هي الطريقة الوحيدة، أما فرض موقف واشنطن على الجميع فإنه طريق عكسي ومسدود.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة سترسل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعة السفن المرافقة لها وقوة من القاذفات إلى قوات القيادة المركزية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، لتبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل بقوة شديدة".