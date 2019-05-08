مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة 4.6 مليون طن

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة مليون و 900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج OOCL GERMANY بحمولة 220 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة، ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة 2 مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجOOCL UNITED KINGDAUM، بحمولة 220 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.