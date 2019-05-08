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مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة 4.6 مليون طن

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:17 ص
مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة 4.6 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور 55 سفينة، بحمولة 4.6 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

 وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة مليون و 900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج OOCL  GERMANY  بحمولة 220 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة، ومتجهة إلى ماليزيا.

 وعبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة  2 مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجOOCL UNITED  KINGDAUM، بحمولة 220 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

                                                                           

          

 


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