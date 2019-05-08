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الأربعاء، 08 مايو 2019 04:26 م
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مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الأصم العربي بجولات ارشادية

الأربعاء، 08 مايو 2019 04:08 م
مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الأصم العربي بجولات ارشادية مكتبة الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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نظمت إدارة المجموعات والخدمات العامة بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، جولات إرشادية بأقسام المكتبة المختلفة، بلغة الإشارة لزوار المكتبة من الصم وضعاف السمع، وذلك لتعريفهم بالخدمات والأنشطة المتاحة داخل المكتبة، وتعميق الصلة بين المكتبة وبين مجتمع الصم.
 
جاء ذلك، في ضوء احتفال مكتبة الإسكندرية السنوي بأسبوع الأصم العربي في إبريل من كل عام، وحرص المكتبة على الدمج المجتمعي لزائريها الكرام من ذوي الصعوبات السمعية.
 
وتعاونت المكتبة مع إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، للتنسيق مع مدارس الصم وضعاف السمع بمحافظة الإسكندرية، وكذلك مع كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، حيث حضر الجولات حوالي 30 طالب وطالبة من المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى المشرفين ومنسقي النشاط بالمدارس ومسئولي الدمج بمديرية التربية الخاصة بالوزارة. 
 
 
 

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