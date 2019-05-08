مقتل 8 وإصابة 25 شخصا فى انفجار قنبلة شرق باكستان

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لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون اليوم الأربعاء إثر انفجار قنبلة قرب مجموعة من قوات الأمن التى كانت تقوم بحراسة مزار صوفى شهير فى مدينة "لاهور" شرق باكستان .

ورجح قائد شرطة المدينة غضنفر على - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أن الهدف من هذا التفجير كان قوات الأمن التى تقوم بحراسة الضريح المعروف باسم "داتا دربار"، مشيرا إلى تواجد مئات الأشخاص داخل وخارج الضريح وقت وقوع الانفجار الذى لم تعلن أية جهة مسئوليتها عنه حتى الآن.

يذكر أن مدينة "لاهور" هى عاصمة إقليم "البنجاب" الذى شهد هجمات مماثلة فى السنوات الأخيرة.