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مفتى الجمهورية يدين الهجوم الإرهابى قرب مزار صوفى شرق باكستان

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:58 م
مفتى الجمهورية يدين الهجوم الإرهابى قرب مزار صوفى شرق باكستان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع اليوم الأربعاء إثر انفجار قنبلة قرب مجموعة من قوات الأمن التى كانت تقوم بحراسة مزار صوفى شهير فى مدينة "لاهور" شرق باكستان؛ ما أدى إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين.
 
وشدد مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الأربعاء، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة أشكال الاعتداءات الإرهابية الآثمة وترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق، ضاربة بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.
 
وجدد مفتى الجمهورية دعوته إلى ضرورة التعاون الدولى الفعال لمواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب واستهداف الأبرياء دون وجه حق، واستئصال جذور الإرهاب البغيض الذي يهدد كل العالم دون استثناء.
 
وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء لباكستان، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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