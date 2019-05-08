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مصرع 47 شخصا وتضرر 1.7 مليون بسبب الكوارث الطبيعية بالصين خلال أبريل الماضى

الأربعاء، 08 مايو 2019 09:34 ص
مصرع 47 شخصا وتضرر 1.7 مليون بسبب الكوارث الطبيعية بالصين خلال أبريل الماضى فيضانات الصين ـ صورة أرشيفية
بكين( أ ش أ)
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أعلنت وزارة إدارة الطوارىء الصينية أن الكوارث الطبيعية أثرت على نحو 1.7 مليون شخص فى الصين خلال شهر أبريل الماضى، حيث أسفرت عن مصرع 47 شخصا وفقدان 3 أشخاص وإجلاء 15 ألف شخص.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أن المنازل المدمرة والمحاصيل التالفة تسببت فى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 3.23مليار يوان فى أبريل (حوالى477.7 مليون دولار).

وأضافت الوزارة أن الصين تأثرت بشكل أساسى بالفيضانات والعواصف خلال الشهر الماضى، فى حين تسببت الزلازل والانهيارات الأرضية ودرجات الحرارة المنخفضة والكوارث الثلجية وحرائق الغابات فى إلحاق أضرار بمختلف النطاقات.

وأوضحت أن الفيضانات أثرت على 714 ألف شخص وأجبرت على إجلاء 10 آلاف شخص، بينما أثرت العواصف الثلجية على 931 ألف شخص وألحقت أضرارا بـ 15 ألف منزل، مشيرة إلى أن تأثير الكوارث الطبيعية خلال شهر أبريل كان أقل بشكل عام مقارنة بالفترة نفسها على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث انخفض عدد السكان المتضررين وعدد المنازل المتضررة والخسائر الاقتصادية المباشرة بنسبة تتجاوز 68%.

 


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