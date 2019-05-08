مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارتهم بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

في مشهد مأساوى، لقى موظف بضرائب المبيعات، وزوجته وابنته الكبرى مصرعهم، وأصيب نجلاه بإصابات خطيرة، إثر انقلاب سيارتهم أثناء قدومهم للشرقية لتناول طعام الإفطار مع أسرتهم.

وقع الحادث، بطريق الصالحية الإسماعيلية، حيث اصطحب "سعد محمد عبد الهادى" زوجته وابنته الكبرى "نورهان"، ونجلاه "محمد وخالد" فى سيارته الملاكى من الإسماعيلية للتوجة لقريتة الدميين التابعة لمركز فاقوس لتناول طعام الإفطار مع أسرته، و بالقرب من مفارق الصالحية الجديدة، اصطدمت سيارته بسيارة ملاكى بشدة، ثم انقلبت عدة مرات على الطريق.

نتج عن ذلك، مصرعه وزوجته وابنتة الكبرى، وأصابة نجلية محمد وخالد بإصابات خطيرة، تم نقل الجثث والمصابين الى مستشفى الإسماعيلية، وتولت النيابة التحقيق.