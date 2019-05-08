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الأربعاء، 08 مايو 2019 12:24 م
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مصرع طفلين وإصابة 11 فى حادث دهس سيارة غرب اليابان

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:31 ص
مصرع طفلين وإصابة 11 فى حادث دهس سيارة غرب اليابان الشرطة اليابانية
أ ش أ
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 أعلنت الشرطة اليابانية أن سيارة قامت بدهس 13 طفلا في سن ما قبل الدراسة في أحد الطرق المُخصصة للمُشاة وذلك عقب تصادمها مع سيارة أخرى اليوم الأربعاء في مدينة أوتسو غرب اليابان مما أسفر عن مقتل طفلين من بينهم.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الطفلين، الذين لقيا مصرعهما، هما صبي وفتاة يبلغان من العمر عامين. وقالت الشرطة المحلية إن الـ11 طفلا الآخرين، إلى جانب ثلاثة معلمين كانوا يرافقونهم، قد أصيبوا خلال الحادث.
وتم اعتقال سائقي السيارتين في موقع الحادث، إذ وقع الحادث عقب محاولة إحدى السيارتين السير في الاتجاه المعاكس، وفقا للشرطة.


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