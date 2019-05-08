مصرع طالب غرقا داخل مياة ترعة بمركز المنصورة

الدقهلية شريف الديب

لقي طالب مصرعه غرقا داخل ترعة أمام قرية البرامون التابعة لمركز المنصورة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بغرق طالب داخل مياة ترعة البحر الصغير التابعة لمركز المنصورة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثمان، وتبين أنه لطالب يدعى "مصباح رضا مصباح" 15 سنة، مقيمة قرية البرامون التابعة لمركز المنصورة، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى الدولى بالمنصورة، تحت تصرف النيابة العامة.