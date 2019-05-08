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مصرع سائق فى مشاجرة بالشوم مع أهل زوجته بشبرا الخيمة

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:25 ص
مصرع سائق فى مشاجرة بالشوم مع أهل زوجته بشبرا الخيمة المجنى عليه
القليوبية-نيفين طه
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لقي سائق مصرعه علي أيدى شقيق زوجته وابن عمها، فى مشاجرة بالشوم بسبب الخلافات الزوجية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وجارى ضبط المتهمين.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد اسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة ، بتلقيه إشارة من مستشفي ناصر العام بوصول المدعو" محمد. ف" 43 سنة سائق، جثة هامدة إثر اصابات بجسده ورأسه.

وتبين أن المجنى عليه متزوج من "ا.م"ومقيمة مسطرد دائرة القسم، حيث حدثت خلافات بينهما منذ حوالى ثلاثة أشهر، وقام المجنى علية بالتوجه  لمسكن الزوجة للتصالح والعودة مرة أخرى لمسكن الزوجية ، فنشبت خلافات تطورت لمشاجرة مع أهل الزوجة، انتهت بقيام كلا من "محمد .م" شقيق الزوجة ونجل عمها"م .ص"بالتعدى عليه بالضرب بالشوم وطعنه بجسده مما أدى لمصرعه، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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