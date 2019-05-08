مصرع ربة منزل سقطت من نافذة الطابق الرابع بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت ربة منزل مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الرابع من منزلها بمنطقة إمبابة في الجيزة، حيث تم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة إلا أنها فارقت الحياة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الرابع بشارع القومية العربية بإمبابة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل سقطت من نافذة شقتها بالطابق الرابع، مما أسفر عن إصابتها بعدة كسور، وتم نقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.