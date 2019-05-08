محمد بن زايد يستقبل الشيوخ وكبار المسئولين بالإمارات فى قصر الوطن.. صور

كتب بلال رمضان

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الأربعاء، فى "قصر الوطن" الشيوخ والوزراء ومسؤولى الجهات الاتحادية والمحلية وكبار قادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.





يشار إلى أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، سبق وأن صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وتمنى الرئيس عبد الفتاح السيسى لشعب وحكومة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء.









كما أعرب الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال عن خالص تقديره على هذه المعايدة الكريمة، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.





وكان محمد بن زايد قد تبادل التهاني هاتفياً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومع ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وملك البحرين، ورئيس جمهورية العراق وأمير الكويت.



