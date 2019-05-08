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محمد بن زايد يستقبل الشيوخ وكبار المسئولين بالإمارات فى قصر الوطن.. صور

الأربعاء، 08 مايو 2019 05:58 م
محمد بن زايد يستقبل الشيوخ وكبار المسئولين بالإمارات فى قصر الوطن.. صور محمد بن زايد فى قصر الوطن بالإمارات
كتب بلال رمضان
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الأربعاء، فى "قصر الوطن" الشيوخ والوزراء ومسؤولى الجهات الاتحادية والمحلية وكبار قادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

محمد بن زايد يستقبل الشيوخ وكبار المسئولين بالإمارات فى قصر الوطن (1)
 

يشار إلى أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، سبق وأن صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وتمنى الرئيس عبد الفتاح السيسى لشعب وحكومة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء.

محمد بن زايد يستقبل الشيوخ وكبار المسئولين بالإمارات فى قصر الوطن (2)
 

 

محمد بن زايد يستقبل الشيوخ وكبار المسئولين بالإمارات فى قصر الوطن (3)
 

 

كما أعرب الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال عن خالص تقديره على هذه المعايدة الكريمة، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 

محمد بن زايد يستقبل ضاحى خلفان فى قصر الوطن (4)
 

وكان محمد بن زايد قد تبادل التهاني هاتفياً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومع ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وملك البحرين، ورئيس جمهورية العراق وأمير الكويت.

 
محمد بن زايد يستقبل ضاحى خلفان فى قصر الوطن (1)
 

 

محمد بن زايد يستقبل ضاحى خلفان فى قصر الوطن (2)

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