محافظ قنا يعقد اجتماع المجلس التنفيذى ويفعل قرار طلاء واجهات المنازل

تم خلال الاجتماع استعراض موقف منظومة وحدة استرداد أراضي الدولة ، موضحا أنه تم تلقى عدد 47133 طلب تقنين وعدد أذون الفحص المسددة بلغت 39078 من أجمالي الطلبات المقدمة بنسبة 82.9% ، بينما بلغ عدد أذون المعاينة المسددة 13457، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم تحصيله من مراحل التقنين بلغ 92 مليون و971 الف و23 جنيه، موجها مسئولي الوحدة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة.





كما استعرض محافظ قنا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019 لديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات ومجالس المدن التابعة لها، موضحا انه تم تنفيذ نسبة 91% من المشروعات التى يجرى تنفيذها بالخطة، مشددا علي ضرورة المتابعة الدورية لأعمال تنفيذ تلك المشروعات لضمان انجازها وفقا للجداول الزمنية المحددة.





كما ناقش المحافظ موقف إزالة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة ، حيث أعطي تعليماته لمسئولي الوحدات المحلية بتكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واراضي أملاك الدولة والاشغالات علي الطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مراكز المحافظة تطبيقا للقانون وحفاظًا على الرقعة الزراعية وحق الدولة ، كما وجه بالاستمرار فى الإزالة الفورية لسلالم العقارات المخالفة والمتعدية على رصيف المشاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ملاكها للحفاظ على المظهر العام بشوارع المدن.





وشدد محافظ قنا خلال الاجتماع علي الاستمرار في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الخاصة بطلاء واجهات المنازل في المحافظات تفعيلا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، موجها مسئولي الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طلاء واجهات المباني بمختلف الشوارع والميادين ، كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة ضد كل من يخالف التعليمات.



وناقش محافظ قنا مشروع تطوير عدد من مزلقانات هيئة السكك الحديدية داخل نطاق المحافظة حيث وجه الوحدات المحلية بإزالة كافة التعديات علي حرم السكة الحديد حتى يتثنى لمسئولى وزارة النقل تنفيذ اعمال التطوير بتلك المزلقانات.



كما ناقش أعمال منظومة النظافة بالمحافظة ووجه بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين والأسواق ورفع المخلفات بشكل يومي، والقضاء علي ظاهرة القاء مخلفات الهدم والمباني في الاماكن الغير مخصصة لذلك مع توقيع غرمات مالية على المخالفين، كما شدد على أهمية عمل صيانة دورية لكافة معدات النظافة للحفاظ عليها.



وفي سياق متصل وجه محافظ قنا مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية بتحرير محاضر بيئة ضد من يقومون برش مياه الشرب النقية بالشوارع سواء كان من المواطنين العاديين او من اصحاب المحال التجارية، موكدا على ضرورة تحرير محاضر رادعة بحقهم وسرعة اتخاذ إجراءات فورية ضدهم مؤكدًا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بكل حزم وذلك تماشيا مع الدعوات و المبادرات التى تطلقها الدولة بشكل دورى لترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها أو استخدامها فى الأغراض غير الصحيحة.

