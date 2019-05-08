محافظ بورسعيد يقبل 32 مليون جنيه من حساب مستحقات الفردوس لحين فصل النزاع مع القرية

بورسعيد – السيد فلاح

وافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على قبول مبلغ 32 مليون جنيه بشكل مبدئى لحين الفصل فى النزاع القائم بين المحافظة واتحاد شاغلى قرية الفردوس والتى ينظرها القضاء الإدارى حول طلب المحافظة بمبلغ 43 مليون جنيه إجمالى حق الانتفاع للمحافظة عن سنوات الإشغال السابقة.

وقال بيان لمحافظة بورسعيد، إن اللواء عادل الغضبان، استقبل اتحاد شاغلى ومجلس أمناء قرية الفردوس ومجلس إدارة القرية، وأصدر المحافظ خلال اللقاء تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة بمنح مهلة لشاغلي وحدات قرية الفردوس المتقاعسين عن سداد مستحقات المحافظة حتى نهاية الشهر الحالى، واتخاذ الإجراءات القانونية بعدها حيال المستمرين فى عدم السداد.