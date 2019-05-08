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الأربعاء، 08 مايو 2019 02:58 م
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محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوكالة الألمانية

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:21 م
محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوكالة الألمانية جانب من الاجتماع
القليوبية - إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا حضره كل من إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري والعشوائيات، ورالف جروتيوف مدير برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق المصرية، ومحمد طنطاوي مدير إدارة المنح، وذلك لمناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة التي تقوم الوكالة الألمانية بتنفيذها بهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية لمواطني المحافظة كجانب من التعاون والمشاركة بين الحكومة المصرية والألمانية بالإضافة الي مناقشة استمرارية وصيانة المشروعات التي تم الانتهاء منها.

 وناقش الاجتماع، سبل الوكالة الألمانية لدعم المحافظة بمبلغ مليون يورو لتدعيم قطاعات الصحة والشباب والرياضة والنظافة، وذلك نتيجة التعاون والتفاهم التام بين الجانبين وقدرة المحافظة والتزامها بتنفيذ المشروعات وتسليمها طبقا للجداول الزمنية المتفق عليها بدراسات الجدوى، حيث أشاد الجانب الألماني بمستوى الأداء بالمحافظة واختيارها للمشروعات التي تمثل حاجة ملحة لحياه المواطنين مما دفع الوكالة بتدعيم المحافظة بالمبلغ وتمديد عقود مشروعات التمويل المباشر بها لصالح المواطنين وتقديم خدمات إضافية.

 وتقدم المحافظ، بالشكر للوكالة الألمانية على ثقتها بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدا في تقديم أي خدمات من شأنها تحسين مستوى المعيشة لمواطنيها بالتعاون مع الحكومة الألمانية أو أي من منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الخيرية.

 

 

 


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