محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوكالة الألمانية

وناقش الاجتماع، سبل الوكالة الألمانية لدعم المحافظة بمبلغ مليون يورو لتدعيم قطاعات الصحة والشباب والرياضة والنظافة، وذلك نتيجة التعاون والتفاهم التام بين الجانبين وقدرة المحافظة والتزامها بتنفيذ المشروعات وتسليمها طبقا للجداول الزمنية المتفق عليها بدراسات الجدوى، حيث أشاد الجانب الألماني بمستوى الأداء بالمحافظة واختيارها للمشروعات التي تمثل حاجة ملحة لحياه المواطنين مما دفع الوكالة بتدعيم المحافظة بالمبلغ وتمديد عقود مشروعات التمويل المباشر بها لصالح المواطنين وتقديم خدمات إضافية.

وتقدم المحافظ، بالشكر للوكالة الألمانية على ثقتها بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدا في تقديم أي خدمات من شأنها تحسين مستوى المعيشة لمواطنيها بالتعاون مع الحكومة الألمانية أو أي من منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الخيرية.