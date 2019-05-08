محافظ الشرقية يتابع أعمال طلاء أول مبنى بالزقازيق ضمن مبادرة توحيد لون المبانى

وشدد المحافظ على ضرورة وضع جدول زمني ومحدد لخطة طلاء واجهات المباني والنوافذ والتي تشمل النموذج الأول للمباني المقامة ذات واجهة الطوب الأحمر بمدينة الزقازيق بعد أن تم تحديد العقارات التي سيتم طلائها ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالديوان العام وتماشياً مع خطة المحافظة نحو تطوير وتجميل الشوارع والميادين ورفع كفاءة ورصف الطرق وأعمال التشجير ودهان البلدورات وإحلال الأعمدة الكهربائية الجديدة محل المتهالكة وإزالة صناديق القمامة من منتصف الطرق والجزر ووضعها على جانبي الطريق ورفع اللافتات واللوحات غير المرخصة من على العمارات والشوارع والميادين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لتفقد عدد من الشوارع والميادين بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال التطوير والتجميل والتأكد من رفع القمامة أولا بأول و رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية و فتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع مدير إدارة المرور ببحث إمكانية إستغلال المكان المخصص أسفل كوبري الصدر بمدينة الزقازيق كساحة إنتظار تستخدم لإنتظار و إصطفاف السيارات لفك الإختناقات المرورية أمام إدارة المرور ، كما كلفه بالبدء فورا في رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمطلع كوبري الصدر ومراجعة أعمدة الإنارة بالمنطقة و تزويدها بكشافات ليد و البدء في دهان البلدورات والأرصفة وغرس عدد 60 نخلة بمدخل مدينة الزقازيق من إتجاه العصلوجي لتجميل و تطوير مدخل المدينة للقادمين من محافظة القاهرة.

ثم إنتقل المحافظ لمدخل مدينة الزقازيق من إتجاه مدينة أبو حماد وتحديدا أمام قرية الشوبك موجهاً بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير و التجميل للمقررة بالمنطقة ورفع كفاءة الطريق وبحث إمكانية إقامة حدائق ومتنزهات على جانبي الطريق لإضفاء لمسة جمالية على مدخل المدينة.

و تفقد طريق هرية القديم للوقوف على أخر الإستعدادات و التجهيزات اللازمة لإفتتاحة رسميا بعد أن تم توسعته و إزدواجه لإستيعاب حركة السيارات القادمة من منطقة شمال المحافظة ومتابعه إقامة محور مروري جديد في إتجاه ترعة المسلمية و القناطر التسعة لفك الإختناقات المرورية داخل المدينة.

كما تفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمناطق ترعة المسلمية والقناطر التسعة ومشتول القاضي لإعادة الطابع الحضاري والجمالي لمدينة الزقازيق ، للإطمئنان على أعمال التطوير والتجميل ورصف الشوارع بمنطقة ترعة المسلمية ، والتي من المقرر أن تتحول لمنطقة حضارية تضم مساحات خضراء ومتنزهات وأسواق حضارية للباعة الجائلين ، كما ستعمل على حل مشكلة المرور داخل المدينة من خلال خلق محاور مرورية جديدة للقادمين من والمتجهين إلى مراكز شمال المحافظة ، لينتقل محافظ الشرقية سيراً على الأقدام لمنطقتي القناطر التسعة ومشتول القاضي والتي تشهد أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة ودهان بلدورات لإعادة الطابع الحضاري والجمالي للمنطقتين.

واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق عن مراحل وخطوات العمل ، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بتلك المناطق تمهيداً لإستكمال أعمال تنفيذ خطة التجميل والتي بدأتها محافظة الشرقية.

رافق المحافظ في الجولة اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات و اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة .