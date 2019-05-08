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محافظ السويس يتابع أعمال تطوير ميدان فكرى زاهر

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:53 م
محافظ السويس يتابع أعمال تطوير ميدان فكرى زاهر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس - السيد فلاح
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قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد بجولة تفقدية لأعمال تطويروتجميل ميدان فكري زاهروالمنطقة المحيطة به.

وأكد محافظ السويس علي مسئولي شركة السويس لتصنيع البترول سرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتطويرلاسوارالشركة  بشارع صلاح نسيم، بالاضافة الي دهان خطوط نقل المواد البترولية علي جوانب الطريق.

وأشار اللواء عبد المجيد صقر، علي مدير التجميل تنفيذ الاعمال الزراعية والمسطحات الخضراء والنافورات والمخطط الجمالي العام لميدان فكري زاهر بما يليق بمحافظة السويس وشعب السويس.

وأكد محافظ السويس علي رئيس حي عتاقة ومسئول الطوارئ بجهاز النظافة سرعة نظافة ورفع التراكات وتطوير المنطقة أمام شركة النسيجية تراست علي طريق السويس الأدبية.

وشدد المحافظ علي استشاري مشروع تطوير طريق مصر السويس والشركة المنفذة زيادة نسبة معدلات التنفيذ للانتهاء من  أعمال التطوير والرصف للطريق.

رافق المحافظ في الجولة كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة ومحمود فوزي رئيس حي السويس وفاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وممثلي الشعبة الهندسية والمرور ووجدي السيد مديرمديرية الطرق وشيماء فؤاد مدير التخطيط العمراني وشعبان حمدان مدير جهاز التجميل ومحمد فتحي مديرفريق الطوارئ وممثلي الشركات المنفذة للأعمال والجهات المعنية.

كما تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس منطقة النفق وميدان الشهيد حسني عويس بحي الجناين للتأكيد علي رفع جميع الاشغالات والاكشاك والمحلات المخالفة ومواقف السيارات العشوائية والنقل الثقيل وتمهيد المنطقة استعدادا لتخطيط المنطقة بشكل عام حضاري يتناسب مع أنشاء نفق الشهيد أحمد 2 .

رافق المحافظ كلا من رؤساء أحياء فيصل والجناين والمرور والطرق والتخطيط العمراني والجهات المعنية.

وأكد "صقر" أن المنطقة ستشهد تطويرًا وبناء محلات بشكل حضاري ومواقف انتظار لخطوط  المواصلات الداخلية للمنطقة واماكن انتظار لسيارات النقل الثقيل وعدد من الخدمات الأخري تناسب المشروع القومي  للنفق.    

 

 

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