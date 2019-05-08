محافظ الإسماعيلية يوافق على ترخيص 6 منشآت طبية و2 مركز للعلاج الطبيعى

الإسماعيلية – جمال حراجى

أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 283 لسنة 2019، بالموافقة على الترخيص لـ6 منشأت طبية غيرحكومية بنطاق المحافظة، وهى عيادة قلب وأوعية دموية، وعيادة أنف وأذن وحنجرة ، وعيادة طب أطفال، وعيادة طب أسنان، و2 وعيادة خاصة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

كما أصدر المحافظ القرار 281 بالموافقة على ترخيص عدد 2 منشأة طبية غيرحكومية بنطاق محافظة الإسماعيلية، ومنها مركز للعلاج الطبيعى بمركز ومدينة فايد، ومركز للعلاج الطبيعى بعرايشية مصر، ويحظر على المرخص لهما بالمادة الاولى، بمزاولة المهنة فى المراكز الخاصة بهما فى أوقات العمل الرسمية لهما.