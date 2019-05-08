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خالد صلاح
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محافظة المنيا تعتمد 150 ألف جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجا فى رمضان

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:47 م
محافظة المنيا تعتمد 150 ألف جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجا فى رمضان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا-فريق المحافظات
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اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا مبلغ 150 ألف جنيه لتنفيذ مشروع قدرة الفول المدمس خلال شهر رمضان الكريم، لصرف وجبات الفول يوميا للأسر الأكثر احتياجا والأَوْلَى بالرعاية، حيث توفر المحافظة 50 قدرة فول يومياً طوال الشهر الكريم للمواطنين فى جميع أحياء مدينة المنيا، على أن يكون المشروع تحت إشراف الوحدة المحلية لمدينة المنيا ونادى الشباب.

 

وتابع المحافظ خلال جولة تفقدية أعمال التجهيز الخاصة بالمشروع بنادى الشباب على كورنيش النيل، وستبدأ أعمال التوزيع السبت القادم بأحياء مدينة المنيا وعدد من القرى.

 

 وكانت محافظة المنيا قد استعدت لشهر رمضان الكريم من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها إقامة " الخيمة الرمضانية" طوال أيام شهر رمضان المبارك بمقر استراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل ، والتي تتسع لحوالى 250 شخصا يومياً، وإقامة 10 معارض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" بجميع مراكز المحافظة لعرض كافة المستلزمات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بهدف التخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق .

 

 كما تواصل المحافظة تنفيذ برنامج الأنشطة التنموية والتثقيفية لنشر قيم المواطنة وقبول الآخر، بأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجاً موزعة على مراكز المحافظة التسع وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

 


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