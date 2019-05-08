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مجلس الأمة الكويتى يرفض طلب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة للشباب

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:44 م
مجلس الأمة الكويتى يرفض طلب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة للشباب مجلس الأمة الكويتى ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)
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رفض مجلس الأمة الكويتى، فى جلسة خاصة اليوم الأربعاء، طلب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى محمد الجبرى.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة، التى تمت بالنداء بالاسم، عدم موافقة 34 نائبا، وموافقة 12 نائبا، وامتناع نائبين اثنين من إجمالى الحضور، وعددهم 48 نائبا.

وكان مجلس الأمة الكويتى قد بدأ فى وقت سابق اليوم، جلسة خاصة للنظر فى طلب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى محمد الجبرى، حيث جرى التصويت على الطلب، بعد الانتهاء من المناقشة.

وأعطى رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، الكلمة لاثنين من مقدمى طلب طرح الثقة، وهما النائبان يوسف الفضالة، ورياض العدساني، واثنين آخرين من معارضى طلب طرح الثقة، وهما النائبان سعدون العتيبي، والدكتور عودة الرويعي؛ وذلك قبيل التصويت على الطلب.

يشار إلى أن 10 أعضاء بمجلس الأمة الكويتى، قد تقدموا بطلب الأسبوع الماضى لطرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى محمد الجبرى، وذلك عقب استجوابه من قبل 3 من الأعضاء.

 


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