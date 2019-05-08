مائدة إفطار كبرى لمهنئى محمد بن راشد بشهر رمضان بحضور حاكم دبى

كتب خالد إبراهيم

يحرص قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، على التمسك بتراثهم والعادات والمورثات بشكل كبير، كما يحرصون على عدم تفويت هذه العادات والمشاركة فى المناسبات السعيدة، وغير السعيدة، وهو ما يظهر فى استقبال الشيخ محمد بن راشد ائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى فى قصره، مجموعة كبيرة من المهنئين بشهر رمضان المبارك.

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى، والذين استقبلوا التهانى بهذه المناسبة، من رؤساء ومديرى الدوائر والمؤسسات الحكومية وقيادات الصف الثانى فى هذه الدوائر والقيادات الشرطية والأمنية.



جانب من اللقاء

كذلك حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبى للطيران الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبى، وتناول الجميع طعام الإفطار على مائدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية.



محمد بن راشد

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد، ترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبو ظبى، والذى اعتمد خلاله القانون الاتحادى للتعاونيات، بهدف تحفيزها وتنمية أعمالها وإشراكها فى مسيرة التنمية وجعلها أحد موارد الدخل المستدام للمواطنين.



جانب من الاجتماع

وكان الشيخ محمد بن راشد قد هنأ الشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": نبارك للأمتين العربية والإسلامية حلول شهر رمضان المبارك .. ونسأل الله أن يعيده بالخير والرحمة والبركة علينا جميعا .. وأن يكون شهر محبة وتسامح وسلام.