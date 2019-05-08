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الأربعاء، 08 مايو 2019 10:31 ص
خالد صلاح
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مؤشر "نيكى" ينخفض بفعل مخاوف تفاقم التوترات التجارية

الأربعاء، 08 مايو 2019 10:08 ص
مؤشر "نيكى" ينخفض بفعل مخاوف تفاقم التوترات التجارية مؤشر نيكى _ أرشيفية
رويترز
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انخفض المؤشر نيكي القياسي 1.5% لأقل مستوى في 5 أسابيع اليوم الأربعاء، مع استمرار المخاوف من احتمال انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الضغط على السوق، بينما دفع الين القوي أسهم شركات التصدير للهبوط.

 

وأقلق المستثمرون هبوط وول ستريت الليلة الماضية، إذ مُني مؤشر داو جونز الصناعي بثاني أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية هذا العام.

 

وفقد نيكي 321.13 نقطة ليغلق عند 21602.59 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ الثاني من أبريل عقب هبوط 1.5 % يوم الثلاثاء مع عودة المستثمرين من عطلة استمرت 10 أيام.

 

وأبقى احتمال أن يطول أمد حرب الرسوم على الأسهم المرتبطة بالصين منخفضة. وفقد سهم شركة صناعة معدات البناء كوماتسو 2.9 % ونزل سهم هيتاشي كونستراكشون ماشينري 2.7 %.

 

وهبطت شركات التصدير بعد تراجع الدولار 0.3 % إلى 109.92 ين ولامس لفترة وجيزة أقل مستوى في 6 أشهر عند 109.905 ين.

 

ونزل سهم هوندا موتور 2.8% وتراجع سهم هينو موتورز 2.6 بالمئة وتراجع سهم تي.دي.كيه كورب 2.6 % وهيتاشي 3.2 %.

 

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7% ليصل إلى 1572.33 نقطة، وهبطت جميع القطاعات الفرعية على المؤشر وعددها 33.


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