video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كجزء من خططها التوسعية لعام 2019.. "كريم" تطلق خدماتها فى المنوفية وأسوان

الأربعاء، 08 مايو 2019 04:15 م
كجزء من خططها التوسعية لعام 2019.. "كريم" تطلق خدماتها فى المنوفية وأسوان وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة كريم مصر
تقرير خاص
إضافة تعليق

أعلنت شركة كريم مصر، المنصة الرائدة في مجال النقل التشاركي، عن إطلاقها لخدماتها في محافظتي المنوفية وأسوان، كجزء من خطة الشركة التوسعية لتعزيز خدماتها على مستوى محافظات الجمهورية. ويأتي ذلك بعد إطلاق الشركة لخدماتها المتنوعة للنقل التشاركي الذكي وإتاحة تطبيقها في العديد من المحافظات والمدن في انحاء الجمهورية، التي تتضمن المنصورة، طنطا، الزقازيق، الغردقة، بنها، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، المنيا، وأسيوط.

 

وفي هذا الصدد صرح وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة "كريم مصر" قائلًا: "سعداء بالتوسع في المزيد من محافظات الجمهورية التي نقدم فيها خدماتنا، وهي الخدمات التي تم تصميمها للعمل على تيسير حياة ملايين المصريين من خلال المساهمة في إضافة االجودة و لتنوع لمنظومة النقل والمواصلات في مصر."

وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة كريم مصر

وأكد أبو العلا على أن كون كريم مصر علامة تجارية محلية، فهو يعطي قدرة للشركة على فهم احتياجات عملاء الشركة المنتشرين في مختلف محافظات مصر، و التي تتنوع وتتغير حسب المحافظة. و مثال على ذلك، فقد قامت كريم بتقديم خدمة "االحنطور" في أسوان حيث تتواجد و تستخدم بكثرة هناك، كما أطلقت " خدمة المراكب أو الزوارق النيلية في محافظة أسوان أيضًا، لكونها من الوسائل الشعبية والأكثر استخدامًا.

 

وأكمل أبو العلا أن الشركة اطلقت خدمة Go Mini في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، حيث تتيح هذه الخدمة عربات أصغر حجمًا وبالتالي أقل تكلفة في مصاريف الصيانة ، و هو ما يتيح طرحها بتعريفة اقل ، مما يسهل إتاحة خدمات كريم للمزيد من الشرائح المجتمعية. وكانت كريم قد أطلقت من قبل خدمة Careem Bike في بورسعيد حيث ينتشر استخدام الموتوسيكلات بين أهل المحافظة، و هو ما يتيح امكانية نقل المواطنين بشكل أسرع، و يعكس ما سبق قدرة الشركة على تقديم خدمات تناسب كل مدينة و محافظة حسب خصوصيتها.

كريم (1)
كريم (2)

إضافة تعليق

كريم

شركة كريم

كريم مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة