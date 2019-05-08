كجزء من خططها التوسعية لعام 2019.. "كريم" تطلق خدماتها فى المنوفية وأسوان

تقرير خاص

أعلنت شركة كريم مصر، المنصة الرائدة في مجال النقل التشاركي، عن إطلاقها لخدماتها في محافظتي المنوفية وأسوان، كجزء من خطة الشركة التوسعية لتعزيز خدماتها على مستوى محافظات الجمهورية. ويأتي ذلك بعد إطلاق الشركة لخدماتها المتنوعة للنقل التشاركي الذكي وإتاحة تطبيقها في العديد من المحافظات والمدن في انحاء الجمهورية، التي تتضمن المنصورة، طنطا، الزقازيق، الغردقة، بنها، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، المنيا، وأسيوط.

وفي هذا الصدد صرح وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة "كريم مصر" قائلًا: "سعداء بالتوسع في المزيد من محافظات الجمهورية التي نقدم فيها خدماتنا، وهي الخدمات التي تم تصميمها للعمل على تيسير حياة ملايين المصريين من خلال المساهمة في إضافة االجودة و لتنوع لمنظومة النقل والمواصلات في مصر."

وأكد أبو العلا على أن كون كريم مصر علامة تجارية محلية، فهو يعطي قدرة للشركة على فهم احتياجات عملاء الشركة المنتشرين في مختلف محافظات مصر، و التي تتنوع وتتغير حسب المحافظة. و مثال على ذلك، فقد قامت كريم بتقديم خدمة "االحنطور" في أسوان حيث تتواجد و تستخدم بكثرة هناك، كما أطلقت " خدمة المراكب أو الزوارق النيلية في محافظة أسوان أيضًا، لكونها من الوسائل الشعبية والأكثر استخدامًا.

وأكمل أبو العلا أن الشركة اطلقت خدمة Go Mini في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، حيث تتيح هذه الخدمة عربات أصغر حجمًا وبالتالي أقل تكلفة في مصاريف الصيانة ، و هو ما يتيح طرحها بتعريفة اقل ، مما يسهل إتاحة خدمات كريم للمزيد من الشرائح المجتمعية. وكانت كريم قد أطلقت من قبل خدمة Careem Bike في بورسعيد حيث ينتشر استخدام الموتوسيكلات بين أهل المحافظة، و هو ما يتيح امكانية نقل المواطنين بشكل أسرع، و يعكس ما سبق قدرة الشركة على تقديم خدمات تناسب كل مدينة و محافظة حسب خصوصيتها.