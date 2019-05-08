"كأنهم بنيان مرصوص".. المعتمرون فى بيت الله الحرام ومسجد رسوله × 20 صورة

كتب بلال رمضان

كأنهم بنيان مرصوص.. يوما بعد يوم يتوافد العديد من المسلمين على بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة تزامنا مع شهر رمضان المبارك، كما يتوافد العديد منهم على مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

فى هذا السياق، التقطت عدسات وسائل المصورين التابعين لوكالة "واس" السعودية، العديد من الصور الفوتوغرافية لزوار بيت الله الحرام أثناء الصلاة، هذه الصور التى تم التقاطها من زاوية علوية، أدهشت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وذكرتهم بقول الله تعالى فى كتابه الكريم "كأنهم بنيان مرصوص".





يشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى تبذل جهودًا كبيرة فى عملية النظافة من خلال عملية تطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته الذى تقدر مساحته بمليون م2، وذلك بشكل يومى، حيث وفرت أكثر من ألْفَى عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة، يعملون على أربع فترات.





وتأخذ عملية تنظيف المسجد الحرام - حسبما ذكرت وكالة واس - 45 دقيقة فقط، وبدون أى إعاقة تُجاه قاصدى ومرتادى البيت العتيق، فيما تأخذ عملية نظافة صحن المطاف 30 دقيقة فقط، وبطريقة فنية عالية وفائقة، ووسط كثافة بشرية عالية.



مشهد أفقى للصلاة فى بيت الله الحرام خلال شهر رمضان (1)

وتستخدم فى عملية التنظيف والتعقيم ثلاثون سيارة كهربائية مخصصة، وسبع وستون آلة وأربع مئة لتر من المياه لنظافة صحن المطاف، بمعدل عبوة ماء شرْب متوسطة واحدة تستخدم للنظافة كل12م2 من صحن المطاف، والذى تبلغ مساحته قرابة 5000 م2، واستخدام أدوات ومواد نظافة عضوية آمنة وغير مضرة بالإنسان، وصديقة للبيئة، وليس لها ضرر على مرتادى بيت الله الحرام، إضافة إلى وجود فرق متخصصة لرفع وإزالة 100 طن من النفايات يوميًا من الحرم المكى الشريف وجنباته، وترتفع نسبة رفع النفايات لتصل 300 طن يوميًا فى أوقات الذروة، وفى وقت قياسى للغاية، مع توفير أكثر من 2000 حاوية قمامة داخل الحرم المكى الشريف وخارجه.



أداء الصلاة فى بيت الله الحرام ومسجد الرسول خلال شهر رمضان المبارك (1)



أداء الصلاة فى بيت الله الحرام ومسجد الرسول خلال شهر رمضان المبارك (2)

















وأشاد عدد من المعتمرين والزائرين - حسبما ذكرت واس - بالخدمات التى تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى داخل المسجد الحرام.



تطيب زوار بيت الله الحرام ومسجد الرسول (3)



تطيب زوار بيت الله الحرام ومسجد الرسول (4)



تنظيف بيت الله الحرام (1)

















ويشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى بالمدينة المنورة ممثلة بإدارة العلاقات العامة وإدارة شؤون الزيارة، وبالتنسيق مع وحدة الطيب والبخور بالوكالة أعمالها اليومية لخدمة المسجد النبوى وزائريه، وذلك بتبخير وتطييب زائرى المسجد النبوى الشريف على فترات محددة خلال شهر رمضان المبارك.



مساعدة زوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله خلال شهر رمضان (3)

















ويبخر يوميًا المسجد النبوى قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، وبعد الخمس التسليمات الأولى من صلاة التراويح، حيث يبلغ عدد المباخر 14 مبخرة، كما يتم تطييب زائرى المسجد النبوى من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء بعدد 8 تولات فى اليوم الواحد ما بين دهن عود ومسك وورد.